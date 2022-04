Сведоштва од Буча: Луѓето плачеа кога ќе видеа леб, секој ден некој требаше да биде погребан

Ако сакате да ја дознаете приказната зад мртвите тела , прочитајте го интервјуто со локалниот жител, Владислав Козловски, кој бил очевидец на егзекуциите на локалните жители во Буча и живеел во окупираниот град еден месец. Со нив се криел во засолништето од бомби додека не дошле руските војници и ги застрелале сите кои служеле војска во 2014-2105 година или имале тетоважа на украинскиот трозабец.

„На 2 март, кога окупаторските трупи влегоа во нашиот град, со неколку пријатели бев во близина на штабот на територијалната одбрана. На сите што немавме оружје ни беше наредено да се скриеме во засолниште за бомби во близина на базата. Тоа беше заштитено со две врати, но напаѓачите ја срушија едната а втората ја отворивме сами, затоа што сфативме дека сепак ќе упаднат. Беа претежно Руси и Белоруси.

Првите денови добро се однесуваа со нас, помагаа со храна. Пропагандата им го испрала мозокот, инаку нормални луѓе не би дошле во туѓа земја. Во тоа време во градот имаше интензивни борби и не пуштаа да излегуваме. Седевме во целосна темнина. Немаше светлина, вода или топлина, се разбира. Потоа други го зазедоа нивното место.

На 7 март ги изведоа надвор прво жените и децата, па мажите. Не клекнаа на колена и почнаа да не претресуваат. Ги имав парите и часовникот со мене. Зедоа се, едноставно не ограбија. Познаваа некои од луѓето, ги проверуваа нивните документи и ако некое лице учествувало во АТО ( периодот на борбени операции во регионите Доњецк и Луганск од 2014 до 2018 година во Украина) или било регистрирано во војската, веднаш го застрелуваа. Се проверуваа и тетоважите и се бараа „нацисти“. Дури и оние кои го имаа официјалниот грб на Украина беа стрелани. Им пукаа или во задниот дел од главата или во срцето. Меѓу нив имаше Руси и, најверојатно, Бурјати, тоа го сфатив од нивниот изглед.. Мислам дека осум од нив беа застрелани. Беше страшно.

Еден мој познаник, кој немаше ништо, сепак беше застрелан при што му рекоа: „За да не си одиш брзо дома“. Мене ме испрашуваа каде живеат ветерани или националисти на АТО, но ништо не знаев и не можев да одговорам. На крајот бев жестоко претепан и удрен со столче по глава.

Неколку недели по окупацијата Кадировците (Чеченците) дојдоа во градот. Освен по надворешни знаци, тие се разликуваа од Русите во нивните униформи: беа или црни или темно зелени. Последната недела маршираа наутро низ станбени зони и пукаа во секој што ќе го видат, секој ден требаше некој да биде погребан. Кон крајот на март го убиле нашиот сосед, пензионер. Тој само седеше на клупа, никогаш не направил ништо лошо во животот и секако не бил „нацист“.

Сите Кадировци се однесуваа на брутален и варварски начин, додека Русите беа поинакви. Меѓу нив имаше многу млади мажи. Некои од нив тропаа по вратите на луѓето и бараа место за спиење, вторите едноставно ги тепаа и ги исфрлаа нивните сопственици на улица.

Ме претепаа по втор пат во средината на март. Седев кај еден пријател и пушев, а руски војник од околу 25 години влезе со автомат, изгледајќи како пијан, го впери пиштолот кон нас, почна да вика „Што, ја браниш Украина? – и почна да ме тепа. Носот ми беше скршен и имаше крв по целата облека.

My brother sent this to me. Town of Bucha northwest of Kyiv. The amount of dead citizens on one street alone…I just can’t even process. pic.twitter.com/KOSwISih6N

— Viktoriia 🇺🇸🇺🇦 (@ViktoriiaUAH) April 1, 2022