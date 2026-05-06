Осомничениот за терористички напад на плажата Бонди ќе се соочи со 19 дополнителни обвиненија

Според судските записи, се очекува мажот обвинет за убиство на 15 лица во терористички напад на настанот за Ханука на плажата Бонди во Австралија да се соочи со нови обвиненија.

Навид Акрам, 24, и неговиот татко, Саџид, наводно отвориле оган на собирот за еврејскиот празник во паркот Арчер во Сиднеј на 14 декември.

Таткото бил застрелан на местото на настанот.

Според судските записи, „19-те нови обвиненија ќе вклучуваат пукање со намера за убиство, ранување со намера за убиство и пукање од огнено оружје со намера за спротивставување на апсењето“.

Дваесет и четиригодишникот претходно беше обвинет за 59 кривични дела, вклучувајќи 15 обвиненија за убиство и едно обвинение за извршување терористички чин.

Акрам, кој е притворен во затвор со максимална безбедност, сè уште не се изјаснил.

Новите обвиненија беа додадени во април, пред сослушувањето на Акрам во Локалниот суд Даунинг Центар во Сиднеј денеска.

Полицијата на Нов Јужен Велс тврди дека таткото и синот го паркирале своето возило во близина на пешачки мост со поглед на паркот Арчер кај Бонди вечерта на 14 декември.

Двајцата, исто така, наводно фрлиле импровизирани експлозивни направи во група луѓе, иако ниту една не детонирала.

Двајца полицајци и десетици луѓе беа повредени за време на инцидентот.

Судските документи претходно покажаа дека полицијата тврди дека Саџид и Навид Акрам ја посетиле областа за „извидување и планирање“ во деновите пред нападот.

Полицијата, исто така, ги обвини двајцата за обука за ракување со огнено оружје во австралиската провинција.

Акрам треба да се врати на суд во јуни.