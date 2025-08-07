Студија на Харвард открива што влијае на тоа дали ќе родите син или ќерка

АКО некогаш сте се пошегувале дека сите во вашето семејство имаат момчиња или некој ве прашал „дали се обидувате за девојче“, не сте сами. Многу родители забележуваат дека нивните деца се постојано од ист пол и се прашуваат дали е тоа само случајност или нешто повеќе?

Нова голема студија од Универзитетот Харвард дава некои интересни одговори. Научниците анализирале податоци од повеќе од 146.000 бремености и откриле дека полот на детето не е секогаш прашање на случајност. Може да биде под влијание на некои биолошки фактори, како што се возраста на мајката или полот на постарите браќа и сестри, објавува The Guardian.

Важно е да се напомене дека ова истражување се фокусирало исклучиво на биолошкиот пол на детето при раѓање, а не на родовиот идентитет што секоја личност го развива во текот на животот.

Што откри студијата?

Студијата, објавена во списанието Science Advances, покажа неколку интересни модели. Семејствата кои веќе имаат три деца од ист пол имале поголеми шанси да имаат четврто дете од ист пол. На пример, по три девојчиња, шансата за четврто дете била околу 58 проценти, а по три момчиња, дури 61 процент.

Исто така, беше откриено дека жените кои почнуваат да раѓаат по 28-годишна возраст имаат поголема веројатност да имаат деца од ист пол. Ова може да биде поврзано со промени во хормоните, иако се потребни понатамошни истражувања. Истражувачите открија и два генетски маркери кои би можеле да играат улога, но ова сè уште не е потврдено.

Зошто некои семејства имаат серија деца од ист пол?

Во просек, односот на половите во светот е приближно еднаков, со мала предност во корист на момчињата. Сепак, во рамките на поединечните семејства, ситуацијата може да биде сосема поинаква. Научниците го споредуваат тоа со фрлање паричка која е малку „наместена“, некои семејства едноставно „излегуваат“ почесто од едната страна.

„Ако веќе имате две или три девојчиња и се надевате на момче, вашите шанси не се еднакви“, рече раководителот на студијата, Хорхе Чаваро. „Поголема е веројатноста повторно да имате девојче“. Истата логика важи и за семејствата со повеќе момчиња.

Што не влијае на полот на бебето?

Студијата, исто така, јасно стави до знаење кои фактори не влијаат на полот на бебето. Не се пронајдени значајни асоцијации помеѓу полот и расата, етничката припадност, крвната група, висината, тежината или природната боја на косата на мајката. Начинот на живот, исхраната и разните теории за „временски распоред на врската“ исто така не беа вклучени во студијата, па затоа нивната ефикасност останува непозната.

Бидејќи беа анализирани само мајките, не е јасно колку влијание има генетскиот материјал на таткото.

Кои се импликациите за семејствата?

Родителите кои имаат три или повеќе деца од ист пол честопати се среќаваат со коментари и прашања како: „Дали би сакале да се обидете за девојче?“ или „Не би сакале момче?“ Ова истражување е олеснување бидејќи покажува дека ваквите модели не се резултат на личен избор, туку на биолошки закони.

Наместо да се чувствуваат како да „прават нешто погрешно“, родителите сега знаат дека природата понекогаш едноставно има тенденција да го повторува истиот модел.

На крајот на краиштата, без разлика дали имате „група момчиња“, „група девојчиња“ или разновидна група, не постои идеален сооднос. Секое дете носи единствена динамика, а секое семејство, какво што е, е веќе комплетно.