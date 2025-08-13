Студентите во блокада во Србија најавија собири за вечерва во Белград и во многу градови во државата

Студентите во блокада во Белград најавија протест наречен „Србијо, разбуди се“ за вечерва во 20 часот на неколку локации во главниот град на Србија.

Најавени се за вечерва протести на студентите во блокада во 30-на градови во Србија меѓу кои и Нови Сад, Ниш, Пирот, Лесковац, Врање…

Во Врбас, 16 полицајци беа повредени, додека 52 граѓани се пријавија во болница со разни повреди, истакна директорот на полицијата Драган Васиљевиќ, зборувајќи за синоќешните протести во Врбас и Бачка Паланка.

„Се соочивме со сериозен обид за загрозување на јавниот ред и мир“, додаде тој.

Синоќа протести се одржаа на плоштад во Врбас, каде што полициски кордон ги одвои собраните поддржувачи на СНС и луѓето кои протестираа. Слична ситуација беше и во Бачка Паланка, каде што се одржа протестот, како што рекоа, во поддршка на нападнатиот сограѓанин, а полициски кордони ги одвоија и демонстрантите од поддржувачите на СНС.

„Дали треба да се случува ова, да има 70 повредени лица? Тие бараат оправдување зошто полицијата е таму, па дали треба да имаме граѓанска војна, дека треба да има смртни случаи“, прашува Васиљевиќ.

„Утрово, началникот ме информираше дека ситуацијата во Врбас се смирила само околу 6 часот утрово“.

Претседателката на Народното собрание, Ана Брнабиќ, денеска изјави дека насилството на блокадерите првенствено во Врбас и Бачка Паланка, е доказ дека добиле директива од своите претпоставени да предизвикаат граѓанска војна.

„На директорите им е јасно дека има се помалку блокатори на улица, дека поддршката од обичните луѓе е сведена на минимум, дека сите сфатиле дека немаат што да ѝ понудат на Србија освен омраза и насилство. Затоа одат на се или ништо. Затоа најавуваат нови собири токму пред просториите на Српската напредна странка. Тие сакаат инциденти, сакаат конфликти, сакаат да провоцираат, уништуваат, кршат, тепаат и малтретираат. Се надеваат на братоубиствена војна што би ја запрела Србија и од која тие би имале корист“, изјави Брнабиќ во објава на мрежата X.