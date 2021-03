Стримингот постигна глобален раст од 7,4 отсто на музиката во 2020. година

На глобално ниво снимените музички материјали во минатата година се зголемија за 7,4 проценти, соопшти тело од таа индустрија, со податоци дека стримингот продолжи да забрзува во заздравувањето во време на пиратеријата.

Враќањето на винилот продолжи непречено со продажба од 23,5 отсто во однос на претходната година, додека ЦД-та продолжуваат со постојан пад – овојпат за 11,9 отсто, според годишниот извештај на Меѓународната федерација на фонографската индустрија (IFPI).

Но, тоа е стриминг – за 19,9 проценти – што ја поттикна индустријата назад во растот во последната деценија, со вкупни приходи сега на 21,6 милијарди долари, близу до нивото од крајот на векот пред интернетот да почне да ги уништува приходите.

Платформите за стриминг, предводени од Спотифај, Епл и Дизер, сега сочинуваат 62,1 процент од глобалните приходи од музика, се вели во извештајот, со околу 443 милиони претплатници кои плаќаат.

Јужнокорејскиот феномемон БТС се најде на првото место на листата на најпродавани, следен од Тејлор Свифт, Дрејк, Викенд и Били Ејлиш.

Две песни ја пробија границата од две милијарди стрим-маркери: The Weeknd’s “Blinding Lights” (2.72 милијарди) и Tones and I’s “Dance Monkey” (2.34 милијарди), додека БТС доминираше на топ-листите на албумите и во стриминг и во физички формати со „Map of the Soul: 7″.

IFPI наведе дека главен тренд е растот на глобалните врски, и покрај ограничувањата за патување поврзани со пандемијата.

„Секако, К-Поп продолжува да напредува, но јас би тврдел дека највозбудливиот развој на настаните оваа година е тоа како африканската музика и африканските уметници биле прифатени од обожавателите ширум светот“, вели Симон Робсон од „Ворнер мјузик“ во извештајот.

Африканскиот регион беше вклучен за првпат, со раст од 8,4 проценти, предводен од уметници како Бурна Бој од Нигерија, кој зеде Греми за најдобар глобален музички албум овој месец.

„Она што е неверојатно возбудливо е тоа што сега гледаме уметници од кое било место на светот да имаат можност да се пробијат на кој било друг пазар во светот“, рече Денис Кукер од „Сони мјузик“ на прес-конференција за извештајот.

„Нема пречки за влез, нема пречки за потрошувачите кои сакаат да се занимаваат со уметник. Сега е креативно возбудливо како што некогаш сум видел“.

Заблуда

И покрај сите добри вести, се зголемуваат протестите за економијата со стриминг, со оглед на тоа што многу уметници велат дека тоа им користи само на најголемите ѕвезди и им остава малку на музичарите од средна големина.

Франсис Мур, извршен директор на IFPI, ги отфрли тврдењата дека има проблеми со индустријата.

„Истражувањето што го направивме покажа дека приходите на уметниците се повисоки од приходите што се враќаат во индустријата по трошоци, итн. Значи, од таа гледна точка, постои заблуда дека на уметниците не им оди добро“, изјави таа.

Таа додаде дека заблудата најверојатно се должи на нивото на конкуренција во светот каде што седум милиони уметници се вклучени на Спотифај, поставувајќи 60.000 песни на ден.

„Улогата на дискографската куќа … е да се биде партнер на уметникот“, додаде Конрад фон Лохнејсен, од германската етикета „Амбасада на музиката“.

„Ние сме многу сигурни дека нашата улога ќе остане таква каква што е и дека уметниците ќе го реализираат она што го имаат со етикета … дозволувајќи им да го прават она што сакаат да го прават – да прават уметност“. (Јаху Њуз, АФП)