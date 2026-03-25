СТОП за насилството – сцената зборува! – учениците од „Лазо Ангеловски“ против булингот

25/03/2026 12:15

Денеска, пред претставници на МВР, општината, здруженија и коалиции кои се борат против насилството меѓу врсниците, во ООУ „Лазо Ангеловски“ се одржа театарската претстава „СТОП за насилство – сцената зборува“.

Учениците преку уметност испратија силна порака против насилството.

„Особено сме горди на учениците коишто со својата креативност и ангажман покажаа дека младите се двигатели на позитивните промени! Општина Аеродром ќе продолжи активно да поддржува вакви иницијативи што градат безбедна и здрава средина за сите деца“, велат од Општина Аердором.

 

