Стигнаа математиките на РKE: Дизелот поевтин седум денари за литар, бензините за 3,5 – 4 денари

Дизелот од вечерва на полноќ ќе биде поевтин за седум деанри за литар, а бензините за 3,5 – 4 денари за литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Поевтинува и екстра лесното масло за домаќинство на (ЕЛ-1) за 7,00 денари за литар, како и мазутот М-1 НС чија цена се намалува за 3,932 денари за килограм.

Така, литар моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС 95 ќе чини 84,00 денари, а литар моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 ќе се продава за 86,00 денари.

Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) после полноќ ќе чини 80,50 денари за литар.

Маслото за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) ќе чини 79,50 денари за литар, а мазутот М-1 НС 42,291 денари за килограм.

Новите цени на дериватите ќе се применуваат од 23.6.2026 година од 00:01 часот, се вели во одлуката на РКЕ.

Од Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад велат дека се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 6,61% во однос на одлуката од 15.6.2026 година.

Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат намалување и тоа во просек: кај бензините за 8,216%, кај дизелот за 12,699%, кај екстра лесното масло за 12,354% и кај мазутот намалувањето е за 11,352%.

Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот период по кој беа формирани цените со претходната пресметка е понизок за 0,0396%, се вели во одлуката на РКЕ.

„Напоменуваме дека ова се максималните цени на нафтените деривати од 00:01 часот на 23.6.2026 година. Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките утврдени цени“, соопштија од РКЕ.

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