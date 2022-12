Српските медиуми јавуваат за детонации во Косовска Митровица

Во северниот дел на Косовска Митровица попладнево одекнале пет детонации, јави српскиот весник „Блиц“.

Според извори од терен, детонации се слушнале од правец на улицата „Колашинска“ каде што порано била канцеларијата на изборната комисија.

Засега сè уште нема прецизни информации за што се работи и дали се повторува сценариото од Зубин Поток каде пред околу еден час имаше две детонации, информира „Блиц“.

Во Зубин Поток членови на општинската изборна комисија придружувани од косовската полиција по 12 часот насилно влегле во зградата на општина Зубин Поток, поради што граѓаните кои случајно се нашле таму се побуниле.

Sirens and two explosions heard in Zubin Potok@KosovoOnline has reported that the members of the Municipal Electoral Commission have "forcefully" entered the municipality of Zubin Potok, accompanied by Kosovo Police and this has led to the outbreak of rebellion by some citizens pic.twitter.com/TjKsz6w3GR

— Eren Beksaç (@rnbksc) December 6, 2022