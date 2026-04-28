Грција го зголеми бројот на „недопирливи“ плажи за лежалки и барови

Грција го зголеми бројот на плажи на кои забранува лежалки, гласна музика и водни спортови за да ја заштити својата природна убавина. Грчките министерства за финансии и животна средина во заедничка изјава оваа недела изјавија дека го зголемуваат бројот на своите „недопрени плажи“ на 250.

Плажа со статус на „недопрена“ во Грција значи дека се воведени одредени ограничувања за комерцијални активности за заштита на животната средина, иако посетителите сè уште имаат пристап.Ова значи дека бизнисите нема да можат да поставуваат мебел на песок за комерцијална употреба, како што се чадори, маси или столчиња. Туристите, исто така, нема да можат да изнајмуваат опрема за водни спортови, бидејќи педали, џет-скии и кајаци се исто така забранети.

Сепак, мобилните или приколките за освежување ќе можат да работат, продавајќи пијалоци и закуски на посетителите на плажата. Министерствата велат дека постојните договори на брегот и плажата остануваат непроменети до нивното истекување.

Покрај ова, ќе бидат забранети настани со повеќе од 10 лица, заедно со опрема за засилување на звукот во големи размери, како и автомобилите што возат по песокот.

„Недопрените плажи“ се избрани поради уникатноста на нивните пејзажи, како и нивната научна и еколошка вредност. Министерствата велат дека ограничувањата се наметнуваат за зачувување на живеалиштата и видовите флора и фауна.

Заштитените плажи се протегаат низ поголемиот дел од Грција и нејзините островски групи, вклучувајќи ги Сими, Наксос, Сифнос, Тилос, Родос, Крф, Лефкада, Кисамос на Крит и други.