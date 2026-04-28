Патот Евзони – Солун конечно станува автопат

Проблематичната делница меѓу граничниот премин Евзони и Солун, која со години важеше за една од најопасните точки за возачите, конечно се трансформира. Грчките власти започнаа обемен инфраструктурен проект за целосна реконструкција и проширување на овој пат во современ, безбеден автопат.

Оваа рута е клучна копнена врска за патниците од целиот Балкан кои патуваат кон Солун, Халкидики и јужните делови на Грција. Со децении, овој правец беше мета на критики поради тесниот профил, недостатокот на сигнализација, лошото осветлување и отсуството на физичка бариера меѓу спротивните насоки, што резултираше со чести сообраќајни несреќи.

Клучен дел од трасата е правецот Халастра–Поликастро, долг околу 44 километри, кој води кон граничниот премин Евзони – една од најважните копнени точки за влез во Грција од Европа. Делницата е силно оптоварена со сообраќај, но со години функционираше со само една лента по правец, без разделно острово.

Градежните активности започнаа во февруари 2026 година, со околу 200 работници и 100 машини на терен. Отворени се три главни градилишта долж трасата.

Според планот, изградбата треба да заврши до 2031 година, но постојат проценки дека проектот може да биде готов и за околу три и пол години, бидејќи теренот е рамен и погоден за работа.

Модернизацијата предвидува:

две ленти по правец плус застанувачка лента

целосно проширување на постојниот пат

разделување на сообраќајот со централно острово

Покрај тоа, ќе се изврши замена на асфалтот, санација на мостови, поставување нова сигнализација, заштитни огради и подобро осветлување.

Дополнителна инфраструктура

Проектот опфаќа и:

16 модерни станици (бензински, ресторани и сервисни зони)

12 паркинзи и одморишта

Паралелно се најавува и проширување на самиот премин Евзони, со инвестиција од над 23 милиони евра, со цел да се забрза протокот на возила и патници.