Швајцарскиот претседател се понуди да посредува меѓу Белград и Приштина

Првата официјална посета на швајцарски претседател на Србија по 18 години одекна со неочекувано силни политички пораки. Дводневната официјална посета на Белград од страна на швајцарскиот претседател Ги Пармелан дојде во време кога на српската политичка сцена, од страна на политичките ривали на Александар Вучиќ, се тврди дека српскиот претседател е сè повеќе изолиран поради внатрешната политичка криза и дека се гледа со сè помалку светски државници.

Ги Пармелан на прес-конференцијата со Вучиќ понуди два предлози, едниот е дијалог со Србија за човекови права, а другиот е швајцарско посредништво меѓу Србија и Косово.

Швајцарскиот претседател предложи Србија и Швајцарија да водат билатерален дијалог за човекови права.

„За Швајцарија тоа не е новина, имаме вакви дијалози со големите земји, Кина, Нигерија, Бразил, ова се само неколку примери, а станува збор за разговори, кога сите проблеми се ставаат на маса и тоа се прави реципрочно, а зад тоа сме желни да бидеме ефикасни, а не да имаме затворени врати“, рече Пармелан.

Тој му се заблагодари на Александар Вучиќ за прифаќањето на идејата.

Пармелен, исто така, рече дека стабилноста и просперитетот на Западен Балкан се приоритет за надворешната политика на Швајцарија и додаде дека инвестирала три милијарди евра во регионот.

„Што се однесува до стабилноста и просперитетот на Западен Балкан, ова се приоритети за надворешната политика на Швајцарија, ние инвестиравме повеќе од три милијарди евра во овој регион како дел од меѓународната соработка, а земјите од регионот постигнаа значителен напредок во однос на безбедноста, воведувањето или зајакнувањето на демократските институции. Секако, секогаш има некои предизвици, но ние сме тука да го фаворизираме дијалогот, да воспоставиме доверба и да го продолжиме напредокот“, рече Гај Пармелан.

Пармелан, исто така, понуди да посредува меѓу Србија и Косово.

Швајцарија има големо искуство во медијацијата, па затоа секогаш сме подготвени да го ставиме нашето искуство на располагање кога има тешкотии или конфликти во некои земји и да се обидеме сè да го донесеме на една маса, па затоа ви стоиме на располагање, доколку тоа е ваша желба. Нашите дипломати ја имаат потребната експертиза. Неодамна работевме на состанок меѓу африканските земји, каде што има проблеми, но тоа секогаш се прави на барање на земјите, секогаш се прави дискретно, сакаме да воспоставиме доверба меѓу различните земји, рече претседателот на Швајцарија.

На почетокот на јануари, швајцарскиот печат напиша дека во швајцарскиот град Золотрун се водат разговори меѓу претставници на Белград и Приштина.

Ги Пармелан утре ќе престојува во Скопје, каде што ќе има разговори со претседателката Гордана Сиљановска-Давкова.