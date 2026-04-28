Новите правила за прва помош во Грција одложени за 2027 година

Грчките власти донесоа одлука за одложување на примена на новите, построги барања за содржината на автомобилските аптеки. Според информациите објавени во грчкиот „Службен весник“, обврската за поседување на новото прва помош опрема стапува на сила од 1 јануари 2027 година.

Првичниот план предвидуваше овие правила да почнат да се применуваат многу порано, но одлуката за пролонгирање на рокот е донесена за да им се овозможи на возачите и на пазарот подобро да се подготват.

Олеснување за сопствениците на возила: Оваа одлука им дава дополнително време на милиони возачи да се прилагодат на новите стандарди без дополнителен притисок.

Обезбедување залихи: Одложувањето ќе им овозможи на добавувачите и автосервисите да обезбедат доволни количини од соодветната опрема која ги исполнува новите законски критериуми.

Информирање на јавноста: Дополнителниот период ќе послужи за подобра едукација на граѓаните за тоа што точно треба да содржи новата аптеки.

Иако примената на новите правила е одложена, властите потсетуваат дека поседувањето на комплетна и важечка аптека во возилото останува задолжително според постојните закони. Возачите се должни да ја проверуваат содржината и рокот на траење на медицинските материјали во нивните сегашни комплети за прва помош.