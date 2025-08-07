Србија секоја година губи град колку Кикинда, за десет години населението е намалено за 660.000 луѓе

Србија секоја година губи град со големина на Кикинда, а населението се намалило за повеќе од 660.000 во изминатите 10 години, според статистичките податоци.

Во првата половина од оваа година се родени речиси 1.500 бебиња помалку отколку во истиот период лани, според податоците од Републичкиот завод за статистика.

„Би било добро овој пад да беше помал. Ќе видиме во втората половина од годината. Најмногу бебиња се раѓаат во јули, август и септември. Просечната возраст на мајката што одлучува да роди е 29 години“, вели Гордана Бјелобрк од Републичкиот завод за статистика, јави РТС.

Јована Ружичиќ од Центарот за мајки вели дека државата може да направи многу за да ги поттикне раѓањата, пред сè за да обезбеди систем што функционира, да се почитуваат сите закони и секој да може да ги оствари своите права.

„Многу од нашите закони се во ред, но кога станува збор за нивна имплементација, тие не секогаш испаѓаат како што треба. На пример, во породилиштата, законите велат дека жените треба да се третираат добро, но искуството покажува дека една од 10 жени во Србија избира никогаш повеќе да не стане мајка поради искуството што го имала во породилиштето“, објаснува Јована Ружичиќ.

Ружичиќ наведува дека условите варираат од породилиште до породилиште.

„Државата би можела да помогне со отпишување на дел од даноците и придонесите на нејзината плата по породилното отсуство и на тој начин да ја заштити таа жена од отпуштање. Треба да имаме повеќе градинки и тие треба да бидат бесплатни и наменети за деца чии родители не работат, за да можат да се вработат“, вели Ружичиќ.

Се очекува дека до 2041 година секој четврти жител во Србија ќе биде постар од 65 години. Бројот на жени во репродуктивна возраст исто така значително се намалил.

„Во 2025 година ќе имаме 5,2 милиони жители. Просечната возраст на населението ќе биде 46,4 години. Половина од населението ќе живее во Белград, Ниш, Нови Сад, Крагуевац, Нови Пазар. Бројот на општини со помалку од 5.000 жители и со 5.000 до 10.000 жители се зголемува“, вели Бјелобрк.

Помеѓу последните два пописи, во 2011 и 2022 година, бројот на жители во Србија се намалил за повеќе од половина милион. Сега тој број веќе надминува 660.000 жители. Секоја година, во просек, се губи град со големина на Кикинда.

Секоја година, во просек, 11.000 повеќе луѓе ја напуштаат Србија отколку што се враќаат во земјата.

„Помеѓу последните два пописи, околу 147.000 жители ја напуштиле Србија. Просечната возраст на луѓето што одат во странство е помеѓу 30 и 35 години. Тие најчесто одат во Европа. Се враќаат по одреден период. Просечната возраст на повратниците е 44 години“, објаснува Бјелобрк.

Гордана Бјелобрк од Републичкиот завод за статистика наведува дека според пописот од 2022 година, во Србија живеат околу 5.400.000 Срби.

„Тоа е околу 81 процент од вкупното население. Во 2011 година имало околу 5.900.000, вели Бјелобрк.

Трендот на повеќе смртни случаи отколку живородени деца секоја година започна во 1990-тите.