Србија објаснува зошто Хрватска не е препорачлива за патување за нејзините граѓани

Не само во случајот со Хрватска, туку и во случајот со која било друга земја, безбедносната ситуација се следи внимателно, а списокот ќе биде ревидиран кога условите ќе се подобрат, изјави за РТС државниот секретар на Министерството за надворешни работи Невена Јовановиќ.

Министерството за надворешни работи на својата веб-страница објави таканаречен „семафор“ – со совети за патување, на кој сите земји во светот се класифицирани во четири категории – од зелена до црвена, во согласност со проценката на безбедносните ризици. Државниот секретар на Министерството за надворешни работи Невена Јовановиќ објаснува за РТС како се категоризираат земјите.

Зелената боја ги означува земјите каде што патувањето е слободно со редовна претпазливост. Жолтата е за земјите каде што можете да одите со дополнителни мерки на претпазливост. Портокаловата боја ги означува земјите во кои министерството препорачува патување само во случаи на крајна потреба, додека црвената предупредува за земјите во кои патувањето не се препорачува под никакви околности.

Поради војната низ целиот регион, земјите од Блискиот Исток се во црвената категорија, додека Хрватска е во портокаловата.

Јовановиќ истакна дека категоризацијата не носи никаква политичка порака, туку дека на граѓаните на Србија треба да им се претстават сите можни ризици со кои можат да се соочат и да се предупредат за можни инциденти што би можеле да се случат.

„Не е тајна дека во претходниот период се соочивме со голем број инциденти што беа насочени кон српските граѓани, а воопшто кон припадниците на српскиот народ што живеат во Република Хрватска. Присуствувавме и можевме да бидеме сведоци на разни видови јавни манифестации на кои се испраќаа пораки врз основа на одреден степен на говор на омраза, на антисрпска реторика“, изјави Јовановиќ.

Што се однесува до условите што мора да се исполнат за Хрватска да биде отстранета од таа листа, Јовановиќ наведува дека не само во случајот на Хрватска, туку и во случајот на која било друга земја, безбедносната состојба се следи внимателно и дека листата ќе биде ревидирана кога ќе се подобрат условите.

Меѓу земјите во кои се препорачува патување со дополнителна претпазливост се Русија и Албанија. Кога станува збор за Русија, тоа укажува на сложената геополитичка ситуација, војната во Украина, но и тешкотиите во функционирањето на меѓународниот сообраќај.

„Албанија е секако земја блиска до нас од регионот, но треба да се има предвид дека при планирањето на патувањето во оваа земја, треба да се обрне внимание на различните регионални предизвици со кои може да се соочи човек“, вели Јовановиќ.