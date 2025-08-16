Србија не се смирува, вечерва се протестира во десет градови

16/08/2025 20:48
Valjevo 16.08.2025. Počela protestna šetnja. Protest Srbija se umiriti ne može zbog policijske brutalnosti, protesti nakon brutalnog nasilja policije nad građanima Foto: Amir Hamzagić/Nova.rs

Србија не се смирува, вечерва се одржуваат повторно протести. Тоа е и мото на протестот на студентите – „Србија не може да се смири“ – кој се одржува на неколку локации во Белград и во девет други градови низ земјата. Причината, велат тие, е прекумерната употреба на полициска сила и нападите врз демонстрантите од страна на маскирани насилници и поддржувачи на Српската напредна партија.

Поголемиот дел од собирите започнуваат во 20 часот, а особено голем се очекува во Ваљево, каде што граѓаните ќе протестираат против, како што тврдат организаторите, бруталноста и малтретирањето на полицијата кон секој што не се согласува со режимот на претседателот Александар Вучиќ, вклучително и малолетници.

Здруженијата на граѓани од Нови Сад се собраа пред Ректоратот на протест наречен – „Вечерва го чистиме градот – слободата останува“. Здруженијата повикаа на протест поради, како што истакнаа, „невидена полициска репресија и отворени повици за насилство врз граѓаните“ во пресрет на која, како што наведуваат, „огнот на слободата гори сè посилно“.

„Дојде време. Закажан е судир во Ваљево, но борбата е за цела Србија“, нагласија Здруженијата.

„Додека армиите на темнината се собираат и се подготвуваат за последниот удар, нашите другари завршуваат во притвор и болници! Времето е сега. Кога ќе осамне нов ден – Нови Сад мора да биде чист“, се наведува во повикот на Здруженијата. Жителите на Ваљево тргнаа на протестна прошетка, предводена од актерите Нела Михајловиќ и  Драган Бјелогрлиќ, Милан Нешковиќ и Милан Мариќ. 

Протестите во Србија повторно се разгореа по зголеменото насилство од страна на режимот на Вучиќ, и траат од ноември минатата година, кога 16 лица загинаа при падот на настрешницата на станицата во Нови Сад.

