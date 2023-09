Сондата на НАСА, со примерок од астероидот Бену, слета на Земјата

Сондата „ОСИРИС-Рекс“ на НАСА слета на Земјата, во американската сојузна држава Јута, со помош на падобран, носејќи околу 250 грама материјал собран на астероидот Бену.

Веднаш по слетувањето на Земјиното тло, примерокот успешно беше пренесен во лабораториите на НАСА во Тексас за тестирање. Со помош на 60 различни научни пристапи, тим од околу 200 стручњаци ќе се обидат да ги проучаат камчињата и правта од астероидот во обид да откријат показатели за настанокот на животот на Земјата.

While some members of the recovery team pack up the sample to deliver it to a temporary clean room here at UTTR, others are taking air and ground measurements to catalog any possible contaminants. https://t.co/ZK9XtEk91H pic.twitter.com/Kg5Eqlh0xl

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) September 24, 2023