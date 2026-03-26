Снежна покривка ја покрива Хрватска, делови од земјата изгледаат како средината на јануари

Денес во Хрватска пристигна голема промена на времето, а најпогодени се областите на северозапад од земјата, каде што снегот паѓа речиси цел ден, предизвикувајќи големи проблеми во сообраќајот.

Државниот хидрометеоролошки завод издаде црвени предупредувања за регионите на Загреб и Госпиќ. Црвено предупредување е издадено за Загреб поради силни и бурни ветрови, кои важат за денес и утре. Што се однесува до регионот на Госпиќ, издадено е предупредување за снежна бура и создавање подебела снежна покривка.

„Времето е исклучително опасно“, објави Државниот хидрометеоролошки завод.

Црвено предупредување е издадено и за регионот на Риека, како и за каналот Велебит.

Хрватскиот автомобилски и мотоциклистички клуб соопшти дека патиштата се влажни и лизгави низ целата земја и дека на камионите им е забрането да патуваат кон морето.

„Патиштата се влажни и лизгави во поголемиот дел од Хрватска, а поради обилните врнежи од дожд на некои места, можно е поголеми количини вода да останат на патиштата“, предупредува ХАК.

Службите се на терен, ги чистат и ги прскаат патиштата, но на некои делници, возењето е забавено поради побавното движење на возилата за зимски услуги.

Пообилни снежни врнежи се забележани во близина на Велика Капела, во областа на Плитвичките Езера, во Завижан, во Делниче, Горски Котар, Бабин Поток и бројни други места.

Снегот предизвика големи проблеми и на автопатот А1, како и на државниот пат 52 Прозор – Врело Кореничко.

Ветерот предизвика големи проблеми во Загреб, а исто така искорна дрво кое падна врз паркиран автомобил и целосно го уништи.