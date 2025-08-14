Смрдливките ви ги уништуваат доматите? Не чекајте да ви изедат се – ова навистина помага

Смрдливките не се пребирливи – тие го прободуваат плодот и ги оставаат доматите без вкус. Дознајте како брзо да се ослободите од нив, без хемикалии и без да им наштетите на растенијата.

Ако некогаш сте одгледувале домати, знаете колку труд, љубов и време е потребно за да добиете сочни плодови. И токму кога мислите дека сте ги надминале сите временски непогоди – ете ја смрдливката. Мала, здодевна и упорна. Не само што оставаат грди дамки, туку можат да ја уништат целата жетва ако не се дејствува на време.

Зошто смрдливките се проблем?

Смрдливките се хранат со растителни сокови, а доматите се вистинско уживање за нив. Кога ќе го боцнат плодот, останува штета што брзо скапува. Покрај тоа, нивното присуство ги одбива другите инсекти што се корисни за градината.

Што навистина помага – без хемикалии и паника

Заборавете на агресивните пестициди. Постојат едноставни, докажани начини да ги држите подалеку смрдливките:

Рачно дејство: Наутро, додека се уште се мрзливи, соберете ги со рака (или ракавици) и ставете ги во сад со вода со сапуница. Ефикасно и безбедно.

Заштитна мрежа: Ставете мрежа врз растенијата – смрдливите бубачки не сакаат пречки.

Природни репеленти: Спреј од лук, чили пиперка и вода може да ги одбие. Прскајте редовно.

Засадете растенија што ги одбиваат: Календулата, босилекот и нането се природни сојузници во борбата против смрдливките.

Бонус совет од луѓето

Постарите градинари велат дека парчињата алуминиумска фолија околу стеблата од домати ги збунуваат смрдливите бубачки бидејќи рефлектираат светлина. Не е научно докажано, но многумина тврдат дека делува.