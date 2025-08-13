Сметка од кафуле во Будва од која гостите ги заболе глава
На Фејсбук страницата Podgorički.info беше објавена сметка од ресторан во Будва, што предизвика бурни реакции на социјалните мрежи.
Јасно пишува – пиво 9 евра, пица капричиоза 22 евра, шише минерална вода 5 евра, а дополнително се наплаќа сервисна услуга од 12,17 евра. Вкупно, за неколку пијалоци, две пици и чинија со овошје, гостите платиле дури 133,87 евра, пишува biznescg.me.
Ваквите примери, за жал, не се ретки на црногорскиот брег и ги полнат рубриките на медиумите и социјалните мрежи секое лето.
Додека угостителите ги оправдуваат своите цени со „високи трошоци за бизнис“ и „светски стандарди“, туристите често си заминуваат со горчина и ветување дека нема да се вратат.
Поради ваквите ситуации, сезоната во Црна Гора трае само неколку недели – сè додека првиот бран гости не сфати дека „топло добредојде“ во форма на претерани цени ги чини колку одмор на многу попознати и попристапни дестинации.