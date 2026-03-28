Словенија станува нова хит оаза за богатите и славните

Заборавете на пренагласените Сент Бартс, Капри или Амалфискиот брег. Најбогатите имиња во индустријата за забава им вртат грб на познатите европски и глобални дестинации и бегаат кон оние за кои никој не знае, бидејќи токму тоа е поентата на модерниот луксуз.

По ерата по пандемијата на таканаречените патувања за одмазда и постојаната потреба да се докажат на социјалните медиуми, познатите патници денес бараат исклучиво вистински одмори и целосна изолација. Водечките експерти за луксузни патувања откриваат за „Холивуд репортер“ дека приватноста станува врвен статусен симбол. Интересно е што Хрватска не е ниту на списокот на агенции кои ги кројат одморите за Холивуд, но нашата соседна земја, Словенија, е истакната како најголемо ново европско изненадување.

Дестинации како Аспен, Мауи и крајбрежјето Амалфи со години функционираат како продолжение на Холивуд, завиткани во илузијата на бегство. Но, меѓу најпребирливите патници, заморот почнува да се појавува. Богатите и славните тивко ги напуштаат своите вообичаени патни планови, заменувајќи ги со места каде што анонимноста е сè уште можна, а патувањето повеќе не е спектакл за јавноста.

Крајот на ерата на Инстаграм и „патувањата за одмазда“

Експертите за луксузни патувања се согласуваат за едно нешто: френетичната енергија на акумулираното патување е целосно изгорена. Фокусот се префрли од брзање на таканареченото бавно патување. Денешната клиентела за забава бара вистинско исклучување и значајни искуства, наместо едноставно исполнување на список на желби или фотографирање на завидни локации.

„Новиот статусен симбол не е луксузниот хотел во кој сте престојувале, туку фактот дека сте биле офлајн две недели и никој не можел да ве најде“, објаснува Том Маршант, коосновач на агенцијата Блек Томато. Стар Ласам од агенцијата „Фрст ин сервис тревел“ се согласува со него, истакнувајќи дека клиентите денес повеќе не сакаат да „прават“ што е можно повеќе, туку да доживеат повеќе, поради што избираат да останат подолго на една дестинација.

Во исто време, се забележува и забележлив пад на популарноста на социјалните мрежи во контекст на патувањата. Заморот од перформативниот доказ на Инстаграм го достигна својот врв. „Во минатото, луксузот значеше да се биде виден во најпопуларниот хотел. Сега е луксуз што не треба да се гледа, освен ако не го сакате сами. Ѕвездите ги избегнуваат преекспонираните острови за забави и местата каде што доаѓаат инфлуенсери“, вели Џен Херши, основач на агенцијата Genuine Access Travel.

Приватноста е единствениот услов

Анонимноста повеќе не е само дополнителна погодност; таа е основен услов. Агентите истакнуваат дека клиентите бараат искуства што гарантираат изолација – од приватни терминали на аеродромите до чартер ноќни тури на Лувр. Цената не е одлучувачки фактор.

Џон Мекилви, финансиски менаџер во индустријата за забава, забележува дека цените на луксузните одморалишта се зголемиле нагло, но на најбогатите не им пречи. „Луѓето се подготвени да платат три, четири или пет пати повеќе за да престојуваат во иконски хотели во Миконос или Амалфи, едноставно затоа што го гледаат тоа како додадена вредност за нивниот мир и приватност“, истакнува Мекилви.

Сепак, толпите ги тераат многумина да ги напуштат жешките европски места за време на сезоната, а дискрецијата стана невозможна на места како Капри во август. Богатите се свртуваат кон нордиските земји од специфична причина. „Постои културна рамнодушност кон познатите личности во Скандинавија, што е неверојатно освежувачко за овие клиенти“, објаснува Маршант. Самото патување исто така добива нов формат, со пораст на интересот за луксузни возови како што се јужноамериканските линии на Белмонд и чартерите за суперјахти со целосен екипаж.

Каде оди Холивуд во 2026 година?

Додека Јапонија останува на врвот на листата, особено регионот Хакуба поради неговото одлично скијање, на светската туристичка мапа се појавуваат нови фаворити. Скандинавија е во подем, додека Норвешка е многу барана во текот на летото, нудејќи пријатна клима и крстарења по фјордови без толпите на Француската ривиера.

Далечните дестинации како Нов Зеланд, бразилскиот Амазон или островите Сан Блас во Панама привлекуваат патници кои бараат автентична и недопрена природа, а приватните авиони слетуваат во Исланд, особено во изолираните области, каде што гостите можат да возат хели-ски наутро и да се капат во геотермални извори навечер – без да се сретнат со други туристи.

Кога станува збор за следната голема работа, дестинациите стануваат места со сериозни културни понуди и целосен недостаток на познати клиенти. Интересно е што експертите ја издвоија соседна Словенија.

„Словенија и словенечките Алпи тивко стануваат летен одговор за клиентите кои сакаат алпска убавина без толпите на Сент Мориц. Езерото Блед има некои туристи, но тргнете се од утабаните патеки и ќе се најдете на територија што се чувствува навистина неоткриена и со исклучителна сцена со храна и вино“, истакнува Маршант.

На списокот на оние кои штотуку почнуваат се и Тајван, кој нуди неверојатна гастрономија без изложеноста на Токио и Кјото, и Бутан како оаза за духовно ресетирање. Во Европа, по должината на португалскиот брег, расте интересот за шпанската Менорка, италијанскиот регион Пуља и – Малта.