Словенија: Цените на горивата ќе паднат од вторник

Регулираната цена на дизел горивото би можела да падне за околу седум центи на околу 1,82 евра за литар во вторник по неколку недели притисок, пресмета Министерството за финансии.

Според нивната централна проценка, бензинот ќе биде поевтин за околу четири центи за литар, а маслото за греење за околу осум центи за литар.

Бензинот на бензинските пумпи надвор од автопатите и експресните патишта ќе чини околу 1,61 евро за литар, иако проценката е малку помалку сигурна поради големите дневни флуктуации. Сличен потег се очекува и за маслото за греење, а се очекува цената да биде околу 1,47 евра за литар.

Регулираната цена за литар бензин од 95 октани на бензинските пумпи надвор од автопатите и експресните патишта од среда е 1,653 евра, дизелот 1,894 евра, а маслото за греење 1,555 евра.