Скопјанец со „бмв“ удрил во возач на електричен тротинет, а потоа и го нападнал

27/03/2026 18:50
Фото: Б. Грданоски

По претходно недоразбирање, скопјанец со „бмв“ удрил во маж кој возел електричен тротинет. Инцидентот се случил во Аеродром, а мажот е уапсен.

– На 26.03.2026 во 16:00 часот во Полициската станица Кисела Вода, полициски службеници од СВР Скопје го лишија од слобода А.С.(32) од Скопје затоа што околу 11:10 часот на подрачјето на општина Аеродром, по претходно недоразбирање во сообраќајот, со патничко возило „бмв“ удрил во тротинет кој го управувал З.И.(41) од Скопје, а потоа и физички го нападнал, информираа од МВР.

По целосно документирање на случајот ќе следува кривична пријава по брза постапка поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „насилство“ по член 386 од Кривичниот законик.

