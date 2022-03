Скапата јакна на Путин премет на дискусија кај Русите

На свеченоста во Москва по повод одбележување на годишнината од анексијата на Крим, рускиот претседател Владимир Путин наводно носел скапоцена јанка вредна милион и пол рубли.

Владимир Путин вчера на московскиот стадион „Лужники“ се обрати пред илјадници руски државјани по повод прославата осум години од анексијата на крим. На многу корисници на социјалните мрежи во око им падна јакната која ја носеше рускиот претседател по тој повод.

„Додека Русите се караат околу намирници во супермаркети, Путин пред публиката се појави во јакна „Лоро Пјана“ за речиси милион и пол рубли“, се наведува на Твитер.

While Russians are fighting over groceries in supermarkets, Putin appeared in front of the Luzhniki audience in a Loro Piana jacket for almost one and a half million rubles.#FCKPTN pic.twitter.com/YP2gIRUEgu

