Скандалозна изјава на Брнабиќ: „Паѓањето на настрешницата во Нови Сад? Беше планирано!“

Претседателката на српското Народно собрание, Ана Брнабиќ, денес изјави дека иницијативата за советодавен референдум за отповикување на српскиот претседател Александар Вучиќ е во тек во Народното собрание и дека пратениците лесно би можеле да иницираат советодавен референдум за еден час.

„Нема ниту еден потпис од поранешната влада, поддржувачите на блокадата, ниту еден потпис што вели да ги прашаме луѓето дали имаат доверба во Вучиќ“, вели Ана Брнабиќ, објави Нова.рс.

Таа додаде дека по повеќе од година и пол, Законот за Единствениот избирачки список е завршен и дека никој не сака да го погледне тој закон за да формира комисија за проверка на регистарот.

Потоа се осврна на трагедијата во Нови Сад, што се случи на 1 ноември минатата година, во која загинаа 16 лица по падот на настрешницата на железничката станица. Брнабиќ тврди дека ова не било случајно, туку дека била намерно срушена за да се означи почетокот на „шарената револуција“.

„Не мислам дека настрешницата паднала сама по себе, ниту дека тоа била несреќа, трагедија или каков и да е производ на некои неодговорни дејствија во таа смисла, мислам дека тоа било планирана диверзија“, рече таа.