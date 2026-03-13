Сирени се огласија во воздухопловната база Инџирлик, во Турција, што ја користи НАТО

13/03/2026 07:50

Сирени се огласија рано утринава во воздухопловната база Инџирлик, која ја користи НАТО, во покраината Адана во југоисточна Турција, јави турската агенција Анадолија.

Агенцијата не го прецизираше времето на инцидентот и не беа објавени други детали.

Според други турски медиуми, сирените се огласија во Адана околу 3:25 часот утрово и траеја пет минути.

Американските сили се стационирани во воздухопловната база Инџирлик како дел од мисијата на НАТО.

Од почетокот на конфликтот во Блискиот Исток во турскиот воздушен простор се уништени две ракети. Конфликтот започна на 28 февруари со воздушни напади на САД и Израел врз Иран.

