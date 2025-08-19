Синот на норвешката принцеза обвинет за четири силувања

28-годишниот син на норвешката принцеза е обвинет за силување на четири жени и неколку акти на насилство, и се соочува со ризик од затвор до 10 години, изјави обвинител во понеделник.

Мариус Борг Хојби, кој е роден од врска пред принцезата Мете-Марит да се омажи за престолонаследникот, принцот Хакон, е под истрага од неговото апсење на 4 август минатата година под сомнение за напад врз девојка.

Тој е обвинет за силување на четири жени додека спиеле. Во најмалку три од случаите, тој ги запознал жените истиот ден и имал консензуален секс пред наводните силувања, изјави јавниот обвинител Стурла Хенриксбо за новинарите.

Хојби е обвинет и за снимање на нивните гениталии без нивно знаење.

Хенриксбо рече дека истражителите имале видео снимки и фотографии како доказ.

Четирите силувања наводно се случиле во 2018, 2023 и 2024 година, последното откако започна полициската истрага.

Други обвиненија против Хојби вклучуваат семејно насилство врз поранешен партнер и неколку точки за насилство, нарушување на јавниот ред и мир, вандализам и прекршување на наредбите за забрана на пристап против друг поранешен партнер.

Единствената жртва идентификувана од обвинителството беше поранешната девојка на Хојби, Нора Хаукланд, за која тој е обвинет за физичко и психичко злоставување во 2022 и 2023 година.

– „Стисната тупаница“ –

„Насилството се состоеше, меѓу другото, од тоа што тој постојано ја удираше во лицето, вклучително и со стисната тупаница, ја давеше, ја клоцаше и ја фаќаше силно“, рече обвинителот.

Максималната казна за прекршоците во обвинението е до 10 години затвор, рече тој.

„Ова се многу сериозни дела што можат да остават трајни лузни и да уништат животи.“

Палата остана молчелива по објавата.

„На судовите е да го разгледаат ова прашање и да донесат одлука“, рече портпаролката Сара Сванемир во коментар испратен по е-пошта до АФП.

Обвинителот рече дека Хојби, како член на кралското семејство, нема да биде третиран „полесно или построго“ од кој било друг во слични околности.

Хојби веќе призна за напад и вандализам во инцидентот од август 2024 година.

Во јавна изјава 10 дена по неговото апсење, тој рече дека дејствувал „под дејство на алкохол и кокаин по расправија“, страдајќи од „ментални проблеми“ и борејќи се „долго време со злоупотреба на супстанции“.

Високиот русокосокос која негува изглед на „лошо момче“ со залижана коса, обетки, прстени и тетоважи, Хојби е во центарот на медиумската бура од неговото апсење.

Кога се појавија обвинувањата за силување во ноември, тој помина една недела во притвор – без преседан за член на норвешкото кралско семејство.

По неговото ослободување, тој наводно отишол на рехабилитација во Лондон.

– „Позлатен кафез“ –

Хојби е дете на кратка романса помеѓу неговата мајка и Мортен Борг – кој исто така е осуден за злоупотреба и злосторства поврзани со дрога. Тие беа заедно во време кога идната принцеза беше дел од норвешката хаус музичка сцена, позната по изобилството на хашиш и екстази.

Тој беше во центарот на вниманието на четиригодишна возраст кога неговата мајка се омажи за норвешкиот престолонаследник, со кого подоцна роди уште две деца.

Хојби беше одгледан од кралската двојка заедно со неговите полубраќа и сестри, принцезата Ингрид Александра и принцот Свере Магнус, кои сега имаат 21 и 19 години.

Сепак, за разлика од нив, тој нема официјална јавна улога.

Тој е ставен во практично невозможна позиција: со една нога внатре, со една нога надвор. Тој технички не е дел од кралското домаќинство, но пораснал во него“, рече Зигрид Хвидстен, коментатор за кралското семејство во весникот „Дагбладет“.

„Тој живеел во сива зона, еден вид позлатен кафез“, изјави таа за АФП во декември 2024 година.

Кафез кој не го држел подалеку од контроверзии во последните години.

Според медиумските извештаи, тој се дружел со членови на банди, моторџии од „Хелс Ангелс“ и членови на албанската мафија во Осло. Во 2023 година, полицијата го контактирала за да има поучен разговор откако бил виден како се движи во истите кругови како „озлогласени криминалци“.

Минатата година се дозна дека Хојби веќе бил уапсен во 2017 година за употреба на кокаин на музички фестивал. (АФП)