Силните ветрови го разгореа огнот – евакуиран цел град

Силните ветрови на северот на американската сојузна држава Тексас дополнително ги поттикнаа шумските пожари и доведоа до евакуација на градот Панхендл.

Противпожарната авијација се обиде да употреби хемиски средства за да го забави ширењето на пожарот за да го спречи најголемиот пожар во историјата на оваа држава.

Од неделата попладне, пожарот во Смоукхаус Крик беше 15 отсто локализиран, а два други пожари беа најмалку 60 отсто локализирани, пренесува АП. Локалните власти не кажаа што го предизвикало пожарот, но силниот ветер, сува трева и невообичаено топлото време го фаворизираа ширењето на пожарот.

Drone Footage Reveals Shocking Devastation To Texas Panhandle Due To Wildfires pic.twitter.com/MWcyWM1dpA

Повеќе од 4.900 квадратни километри земја во руралните области околу Амарило се уништени во повеќе шумски пожари во Тексас. Најголемиот пожар „Smokehouse Creek“ зафатил речиси 4.400 квадратни километри и се проширил во соседната држава Оклахома.

Американскиот секретар за внатрешна безбедност Алехандро Мајорка во неделата изјави дека федералната влада одвоила средства, опрема и персонал за да помогне во гаснењето на пожарите, но тој предупреди дека може да се појават поекстремни временски услови.

„За време на зимскиот период изгореа повеќе од милион хектари. Ова е најголемиот пожар во историјата на Тексас. Ние како земја, но и целиот свет, мора да бидеме подготвени за зголемените ефекти од екстремните временски услови предизвикани од климатските промени Тоа е извонреден феномен кој ќе се манифестира во наредните денови, но мора да се подготвиме за тоа сега“, изјави Мајоркас за Си-ен-ен.

Did Governor Abbott take money from Texas Forest Service to ship migrants on planes?

Texas spent nearly $1 million on four flights for migrants

Voters need to know with Texas fighting the biggest wildfires in its history pic.twitter.com/MsN1ESPLBQ

— My2Cents🙏🏻Repost/Like (@remy2cents) March 3, 2024