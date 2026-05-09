Што има во досиејата за НЛО на Пентагон?

Сјаен извор на светлина забележан од Баз Олдрин за време на мисијата Аполо 11, мистериозен објект што прави „повеќекратни вртења од 90 степени“ со голема брзина и светлечки објект што се тркала по небото над Казахстан се само некои од деталите во новата серија досиеја за НЛО што Пентагон почна да ги објавува вчера.

Претседателот Доналд Трамп ја користи долгогодишната љубопитност на јавноста за „неидентификувани аномални феномени“ (НЛО) во вселената, откритие што го објави пред неколку месеци за да го пренасочи вниманието кон оваа тема. Администрацијата на Трамп вели дека јавноста може да извлече свои заклучоци од објавените информации, објавува Асошиејтед Прес.

„Иако претходните администрации не беа транспарентни по ова прашање, со овие нови документи и видеа, луѓето можат сами да одлучат: „ШТО, ПО ЃАВОЛИТЕ, СЕ СЛУЧУВА?“ Забавувајте се и уживајте!“, напиша Трамп во објава на социјалната мрежа Truth Social.

Бројни видувања во нови документи

Првата серија објавени материјали е вистинско богатство од видеа, фотографии и сведоштва што сигурно ќе поттикне дополнителни шпекулации меѓу оние кои веруваат дека не сме сами во универзумот. Меѓу документите се стари депеши на Стејт департментот, досиеја на ФБИ и транскрипти на НАСА од мисии со екипаж. Новата веб-страница на Пентагон за документи на УФО има изразито ретро изглед, со црно-бели воени фотографии од летачки објекти и изјави прикажани со фонт сличен на машина за пишување.

Така, депеши на Стејт департментот од амбасадата на САД во Таџикистан од 1994 година детално опишуваат како еден таџикистански пилот и тројца Американци виделе светло осветлен НЛО за време на лет на млазен авион над Казахстан. Објектот, според депешата, „правел вртења од 90 степени, се превртувал и маневрирал во кругови со голема брзина“.

Ова не е единствениот регистриран случај на неправилно движење. Воен извештај од 2023 година од Егејското Море се наведува дека НЛО летал веднаш над површината на океанот и правел „повеќекратни вртења од 90 степени со проценета брзина од 80 mph (129 km/h). Во едно интервју, американски разузнавачки службеник опишал инцидент од претходната година, кога пребарувањето со хеликоптер наишло на „супержешка“ сфера што лебдела над земјата. Таа патувала околу 20 милји (32 км) со голема брзина, а потоа забележал уште четири или пет сфери што трепкале и исклучувале.

Објекти во близина на Месечината

Во извештај од состанокот на екипажот на Аполо 11 во 1969 година, астронаутот Олдрин се сетил дека забележал неколку необични глетки, вклучувајќи „значаен“ објект во близина на Месечината и „прилично светол извор на светлина“ за кој екипажот се сомневал дека можеби е ласер. Еден документ детално опишува интервју на ФБИ со пилот на дрон кој пријавил дека видел „линеарен објект“ на небото во септември 2023 година со светлина толку светла што „можеле да се видат ленти во него“. „Објектот бил видлив пет до десет секунди, потоа светлината се изгаснала и исчезнал“, се наведува во документот на ФБИ.

Друга датотека содржи фотографија од НАСА од мисијата Аполо 17 од 1972 година, на која се прикажани три точки во триаголна формација. Пентагон во својот опис вели дека „нема консензус за природата на аномалијата“, но дека прелиминарната анализа сугерира дека би можел да биде „физички објект“. Документите, исто така, вклучуваат повеќе од 20 видеа на кои се прикажани неидентификувани објекти снимени од воени сензори на локации од Сирија и Јапонија до Северна Америка. Објектите се движат од брзо движечки точки до објект во облик на фудбалска топка забележан над Источнокинеското Море во 2022 година. Најновата снимка датира од 1 јануари оваа година и прикажува две кружни светла на темна позадина над Северна Америка.

Неколку датотеки вклучуваат воени видео снимки од изминатите неколку години кои прикажуваат мали, нејасни точки кои се движат над Ирак, Сирија и Обединетите Арапски Емирати. Еден извештај од Сирија во 2023 година опишува објект во облик на „бум топка“ кој патувал со брзина од 777 км/ч најмалку седум минути. Подоцна се утврди дека е безопасен.

Датотеките, исто така, вклучуваат стотици страници со пријавени видувања кои датираат од 1940-тите. Извештај од 1948 година од американските пилоти во Холандија изрази загриженост за повторените видувања на летачки чинии, кои ги виделе и нивните шведски колеги, верувајќи дека не потекнуваат од „ниту една моментално позната култура на Земјата“.

Експертите повикуваат на претпазливост

Експертите повикуваат на претпазливост при толкувањето на новите датотеки, предупредувајќи дека видеата на НЛО честопати се погрешно протолкувани, особено од оние кои не се запознаени со воената технологија.

На пример, воено видео од Блискиот Исток од 2013 година, кое прикажува летало во облик на осумкрака ѕвезда, веројатно не е ништо повеќе од мотор на топол млазен авион што создава дифракциски образец во камерата, објасни Шон Киркпатрик, поранешен директор на Канцеларијата за решавање на аномалии во сите домени (AARO) на Пентагон.

Киркпатрик рече дека нема ништо неочекувано во објавените материјали и предупреди дека без експертска анализа, сè „само ќе поттикне понатамошни шпекулации, заговори и аматерска псевдонаука“. Исто така, треба да се потсетиме дека извештајот на Пентагон од 2024 година ги поби тврдењата дека американската влада пронашла вонземска технологија или потврдила докази за вонземски живот.

Пентагон со години работи на декласификација на документи поврзани со НЛО, а во 2022 година Конгресот создаде канцеларија за таа цел. Неговиот прв извештај од 2024 година откри стотици нови инциденти, но нема докази за вонземска технологија. Трамп претходно објави записи поврзани со атентатите на претседателот Џон Ф. Кенеди, сенаторот Роберт Ф. Кенеди и Мартин Лутер Кинг Џуниор, кои открија малку нови информации.

Декласифицирани податоци

Помала група републиканци во Конгресот инсистираа на понатамошна транспарентност, обвинувајќи го Пентагон дека ги крие документите. Претставничката Ана Паулина Луна во март побара 46 видеа на НЛО што ги открија информаторите, а во петокот рече дека Пентагон ќе ги објави подоцна. Претставникот Тим ​​Бурчет му се заблагодари на Трамп што „го одржа својот збор“ за транспарентност. „Сакам да ги потсетам луѓето дека транспарентноста нема да се случи преку ноќ, туку ќе биде потребно време“, рече Бурчет.

Други го искористија објавувањето за да се залагаат за поголема транспарентност. Фондацијата Сол, тинк-тенк фокусиран на НЛО, се залага за закон што би наметнал „темелен“ преглед на класифицираните записи „со цел да им се обезбеди на Американците целосната вистина за долгогодишното знаење и програми на владата во врска со нечовечките технологии и возила“.

„Иако денешниот нов чекор кон целосно откривање на знаењето на владата за НЛО е добредојден, треба да се направи многу повеќе за да се стави крај на децениите тајност што го држеа американскиот народ во темнина“, рекоа Питер Скафиш, извршен директор на фондацијата, и пензионираниот контраадмирал Тим Галоде.