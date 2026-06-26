Што и да се случи, секогаш стојам зад културата: Љутков за најавената реконструкција

Во процес се преговорите и се надевам дека до крајот на оваа недела ќе ги имате информациите, одговори министерот за култура и туризам Зоран Љутков на новинарско прашање дали се точни неофицијалните информации дека и тој ќе биде опфатен со реконструкција на Владата.

На прашањето дали има желба и натаму да го води ресорот, Љутков одговори дека процесот е на средина, а тој секогаш ќе стои зад културата.

-На средина сме на процесот. Како што кажав, сè уште течат преговорите и ќе видиме. Но, што и да се случи, јас сум тука и секогаш стојам зад културата. Затоа што културата е нашиот идентитет, нашата традиција и мислам дека е најважнато министерство во една влада, рече Љутков на прес-конференцијата посветена на работата во изминатите две години.