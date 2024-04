Шокантна снимка од Италија: Неофашисти се наредија и го поздравуваа Мусолини

Во Донго, градот на езерото Комо каде беа уапсени Бенито Мусолини и неговата љубовница Клара Петачи, неофашисти облечени во црно маршираа и му оддадоа почит на поранешниот италијански диктатор.

Италијанскиот диктатор Бенито Мусолини и неговата љубовница Клара Петачи беа егзекутирани од членовите на италијанското движење на отпорот во селото Месагре-Џулино на 28 април 1945 година.

Неонацистите собрани на езерото Комо ја кренале десната рака и скандирале фашистичка песна.

Полицијата ги одвои неофашистичките демонстранти од стотиците други демонстранти кои ја пееја познатата италијанска антифашистичка песна „Bella Ciao“ за време на церемонијата посветена на Мусолини.

Neo-fascists mourn Mussolini on Lake Como, Italy.

The event was carried out with permission and in full coordination with the police.

Benito Mussolini, the deposed Italian fascist dictator, was captured and executed by Italian partisans in the village of Giulino di Mezzegra… pic.twitter.com/PNdHj9IFGi

— Clash Report (@clashreport) April 30, 2024