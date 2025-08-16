Шест полицајци повредени во протестите во Србија, 38 лица се приведени

Министерот за внатрешни работи на Србија, Ивица Дачиќ изјави дека за време на синоќешните протести имало драстично нарушување на јавниот ред и мир и брутален напад врз полицијата, и дека, според досегашните податоци, повредени се шест припадници на полицијата.

„Шест полицајци се повредени, според информациите што ги имаме во моментов, а 38 лица се приведени. Секој можеше да види во преносот во живо дека имало брутален напад врз полицијата, дека демонстрантите дошле со намера да ги нападнат полицајците, да ги повредат“, рече Дачиќ.

Тој изјави дека вечерта немало поддржувачи на Српската напредна партија, што, како што рече, не ги спречило демонстрантите да ги нападнат просториите на таа партија низ цела Србија, и додаде дека на некои места биле нападнати и просториите на Социјалистичката партија на Србија.

„Тие дојдоа маскирани, носејќи столбови, стапови, камења, штитови. Користеа прачки за да фрлаат мермери и камења кон полицајците. Подготвиле шишиња со замрзната вода или запалива течност – 100 контејнери беа запалени“, рече Дачиќ.

Вчера, трета ноќ по ред, во неколку градови во Србија се одржаа протести против режимот.Протестите се реакција на судирите меѓу поддржувачите на владејачката Српска напредна партија и противниците на режимот во два града во Војводина, Врбас и Бачка Паланка, на 12 август.

Судири меѓу полицијата и демонстрантите беа регистрирани во Белград на неколку локации.Неколку илјади граѓани се собраа во близина на Владата на Србија, на неколку стотици метри од Општинскиот одбор на СНС. Неколку десетици поддржувачи се собраа пред просториите на прогресивците, а кордоните на жандармеријата ги разделија двете групи.

Во еден момент, беа активирани огномет и жандармеријата, заедно со Полициската бригада, почна да ги растерува демонстрантите. Беше фрлен солзавец, а жандармеријата ги потисна демонстрантите со оклопни возила. Тие одговорија со фрлање камења и палење контејнери. Во текот на ноќта, во главниот град беа регистрирани уште неколку судири меѓу полицијата и демонстрантите, а ситуацијата се смири околу полноќ.

Во Нови Сад, каде што еден ден претходно демонстрантите ги демолираа општинските простории на Српската напредна партија, митингот бил мирен во петокот. Граѓаните се собрале пред Полициската станица, а потоа одржале протестна прошетка во центарот на градот. Немало инциденти за време на официјалниот дел од протестот. По завршувањето на протестот, група демонстранти ја нападнаа екипата на телевизијата Информер, која е блиска до владата.Протести се одржаа и во неколку други градови низ земјата.

Од вторник, во градовите на Србија се организираат антивладини протести, за време на кои паралелно се собираа и поддржувачи на владејачката Српска напредна партија.