Сензационалниот чешки тинејџер го победи идолот и ментор Ѓоковиќ во финалето во Мајами

Јакуб Меншик (19) го победи својот идол и ментор Новак Ѓоковиќ (37) со 7:6(4), 7:6(3) во финалето на Мастерсот во Мајами. Со најголемиот успех во кариерата и првата победа на турнирот, чешкиот тинејџер го спречи Ѓоковиќ да го освои еден од најсилните турнири по рекорден седми пат, и 100-от турнир во кариерата.

Финалето беше одложено за речиси шест часа поради обилните врнежи на Флорида. Ѓоковиќ имаше проблеми со окото, влажноста и лизгањето на теренот пред и за време на натпреварот, но Меншик со блескава игра ги потврди прогнозите дека му претстои голема иднина. Тој покажа одличен сервис од самиот почеток. Веднаш го скрши Ѓоковиќ и по само десет минути поведе со 3:0.

Српскиот тенисер мораше постојано да користи капки за очи, но потоа покажа дека не треба да се отпишува. При водство на Меншик со 4:2, ја искористи единствената брејк-топка, а потоа тргна во напад и израмни на 4:4. Сепак, откако направи повторен брејк, веќе не можеше да му се заканува на Меншик.

Ѓоковиќ цело време го „бркаше“ ривалот кој е двојно помлад од него, Момчето поведе со огромни 5:0 во тај-брејкот од првиот сет. Имајќи го тоа во предвид, како и фактот дека Меншик има одличен сервис, споменатата предност делуваше недостижна. Сепак, Ѓоковиќ се врати на 6:4, спаси две сет топки, но третата не можеше да ја спаси, па Меншик го зеде првиот сет.

