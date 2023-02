Семејството на Том Сајзмор одлучува дали да го исклучи од апарати

САД- Актерот Том Сајзмор, кој доживеа мозочна аневризма на 18 февруари, како резултат на мозочен удар, и оттогаш беше хоспитализиран во критична состојба, во кома и на интензивна нега, повеќе не се очекува да закрепне.

„Денес, лекарите го информираа неговото семејство дека нема дополнителна надеж и препорачаа одлука за крајот на животот“, изјави менаџерот на Сајзмор, Чарлс Лаго, за Yahoo Entertainment доцна во понеделникот. „Семејството сега одлучува за прашањата за крајот на животот и дополнително соопштение ќе биде издадено во среда. Бараме приватност за неговото семејство во овој тежок период и тие сакаат да им се заблагодарат на сите за стотиците пораки за поддршка и молитвите што ги имаат. Ова беше тешко време за нив“.

Сајзмор, кој често играше тешки машки улоги во кариерата датира од 80-тите и која во реалниот живот се бореше со зависност и низа правни проблеми, има 61 година.

Сајзмор е најпознат по акционите филмови и криминалните драми, вклучувајќи го и „Спасувањето на војникот Рајан“, каде што го играше наредникот Хорват, како и Black Hawk Down, Passenger 57, Heat, True Romance, Natural Born Killers, Devil in a Blue Dress, The Relic и Strange Days. На ТВ, тој играше повторлива улога во третата сезона на China Beach што се емитуваше во 1989 и 1990 година; ко-глуми во 2017 година Twin Peaks заживување; и беше во насловната улога на ТВ-филмот „Заштита на сведоци“ од 1999 година, за кој заработи номинација за Златен глобус.

Сајзмор ја започна својата кариера со мали улоги во Родени на четврти јули и Точка пауза и 90-тите ги помина главно во акциони филмови,.

Меѓутоа, неговата работа на екранот беше џуџеста поради драмата во неговиот личен живот, која вклучуваше дрога и апсења, за кои пишуваше во неговите мемоари од 2013 година, „Од некое чудо што го направив од таму“. Тој рече дека извесно време алкохолот му помогнал да се справи со неговиот успех, но набрзо тоа не било доволно.

Луѓето можеа да кажат дали сте пијан, па тогаш јас реков: „Еј, види, дозволете ми да најдам лек каде што ќе се чувствувам удобно во своја кожа“, изјави тој за АП додека ја промовираше. „Но, јас го направив тоа. Најдов дрога и се викаше кокаин. Го правев тоа некое време. Тогаш најдов уште подобра дрога и се викаше хероин“. Подоцна пронашол кристален мет.

Откако работеше со Де Ниро, неговиот идол од детството, на Хит, Де Ниро се соочи со Сајзмор за неговата употреба на дрога и го одведе на рехабилитација. Сепак, неговата трезвеност беше само привремена, и тој се соочи со повеќе од едно апсење во текот на годините под обвинение за поседување дрога и повеќе правни проблеми поради прекршување на неговата условна казна.

Сајзмор беше обвинет и за семејно малтретирање, вклучително и против неговата поранешна сопруга Меви Квинлин, со која беше во брак од 1996 до 1999 година. Во 2003 година, тој беше осуден за физичко малтретирање на својата поранешна девојка Хајди Флајс.

Сајзмор има два сина тинејџери, близнаци, од врската со Џенел Мекинтиер.