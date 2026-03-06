Грчкиот министер за надворешни работи, Јоргос Герапетритис, изјави дека секое таргетирање на Кипар е закана за цела Европа и дека поморската база на Судот на Кипар не е во непосредна опасност од ирански напади.

Зборувајќи за грчкото воено присуство на Кипар, Герапетритис во интервју за телевизијата СКАИ нагласи дека мисијата на фрегатите „Кимон“ и „Псарас“, како и ловците Ф-16 Вајпер, претставува „историска одговорност“ и дека распоредувањето на силите е исклучиво одбранбена мерка.

„Секое таргетирање на Кипар е закана за цела Европа, тоа поттикнува должност на солидарност кон Кипар“, рече Герапетритис.

Кога беше прашан за можноста поморската база на Судот да биде во дострел на ирански ракети, Герапетритис нагласи дека базата на Судот е заштитена со договор за одбрана меѓу САД и Грција и дека се преземени сите мерки за да се обезбеди дека објектите ќе останат безбедни, вклучително и американските инсталации на територијата на базата.

„Режимот на судот е регулиран со одбранбениот договор меѓу САД и Грција. Она што може да се направи во базата е многу специфично: пред сè, обезбедување на американските објекти, така што тие не се погодни за агресивни дејствија. Сакам да ве уверам дека се преземени сите потребни мерки и од Американците и од грчката страна. Сите разбираме дека кризата во поширокиот регион на Блискиот Исток има и безбедносни импликации“, рече тој.

Тој, исто така, истакна дека евакуацијата на грчките граѓани од Обединетите Арапски Емирати, Кувајт, Оман и други региони продолжува и дека репатријацијата е „најсложената задача на Министерството за надворешни работи во последните децении“.

Грчкиот министер додаде дека воздушниот простор во овие региони е само делумно и случајно отворен, што дополнително ги комплицира операциите.

Герапетритис ги отфрли критиките на Турција за инсталирањето на системот MIM-104 Patriot на Карпатос, опишувајќи го како „целосно неоснован“.

Тој, исто така, ја нагласи важноста на непречената пловидба во Ормутскиот теснец, предупредувајќи дека неговото затворање би имало сериозни последици за глобалната економија и безбедноста на морнарите. Грчкиот министер, исто така, ја критикуваше позицијата на Европската Унија, велејќи дека европската солидарност „сега се претвори од нешто очигледно во нешто посакувано“.