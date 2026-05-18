Сега Коларевиќ стана цел за „отстрел“ на ВМРО-ДПМНЕ, имала врски со СДСМ

18/05/2026 11:00

Од ВМРО-ДПМНЕ преку соопштение обвинија дека стопирањето на постапката за случајот „Мазут“, поврзан со набавка вредна 167 милиони евра за ТЕЦ Неготино, повторно ги покажало, како што велат, врските на СДСМ и ДУИ со судско-обвинителскиот систем.Од партијата тврдат дека обвинителката Катерина Коларевиќ и шефот на ОЈО ГОКК, Ислам Абази, имаат блиски врски со СДСМ и ДУИ и побараа одговори за причините поради кои е стопирана истрагата.

Во соопштението се наведува дека родителите на обвинителката Коларевиќ биле избрани на високи функции од влади предводени од СДСМ, што според ВМРО-ДПМНЕ укажува на политичка поврзаност.

Во соопштението партијата обвини дека одлуката за прекин на постапката не е заснована на правни аргументи, туку на политички влијанија и постави прашање дали обвинителката постапувала „по насоки“ од Абази и од, како што наведуваат, „врхушката на СДС и ДУИ“.

„Очекуваме одговори, затоа што јавноста има право и заслужува да ја знае целата вистина, додека Советот на јавни обвинители има обврска да го истражи работењето и постапувањето и на Абази и на Коларевиќ“, велат од ВМРО-ДПМНЕ.

Од партијата во соопштението додаваат дека за враќање на довербата во правосудството е неопходна професионална, дисциплинска и кривична одговорност за обвинителите доколку се утврди противправно постапување.

Поврзани содржини

„Детелинки“ – фестивал на оригинални песни и детски таленти во Паркот на франкофонијата
Акција за отплата на долгови без пресметка на камата до 5 јуни
Без струја делови од Сопиште и Шуто Оризари
Променливо облачно со сончеви периоди
Дел од општина Центар денеска без вода
Астрономски календар
Мицкоски има чувство дека Македонија се претвора во Лас Вегас
Министерката Божиновска се сретна со американската амбасадорка во Атина