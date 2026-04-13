Седите со прекрстени нозе? Еве кога навистина може да биде проблем

Речиси нема човек на кого не му е кажано: „Не седи со прекрстени нозе, ќе си ги уништиш колената“. Сепак, ортопедите и физиотерапевтите денес сè повеќе нагласуваат дека самата поза не е толку проблем колку времето што го поминуваме во неа.

Краткото седење со прекрстени нозе нема да ги „скрши“ здравите зглобови, но седењето неподвижно во која било положба неколку часа го зголемува притисокот врз колената, ‘рбетот и крвните садови.

Експертите објаснуваат дека седењето со една нога преку другата може привремено да ја промени положбата на колковите и колената, да ги истегне лигаментите и да нè натера да се чувствуваме „искривени“, но самото тоа не предизвикува артритис или трајно уништување на ‘рскавицата. Позицијата на главата може да стане и искривена поради промени во положбата на коските во вратот, бидејќи ‘рбетот мора да компензира за да го одржи вашиот центар на гравитација над карлицата.

Проблемот се јавува кога го правиме тоа постојано, со години, без да правиме паузи за да станеме, да се истегнеме или да ја смениме положбата. Потоа полесно се појавуваат болка, вкочанетост и чувство на „тешки нозе“.

Доколку веќе сакате да седите со скрстени нозе, лекарите советуваат да го правите тоа повремено, а не како единствен начин за седење, редовно да ја менувате страната на која ги скрстувате нозете и да правите кратка пауза за прошетка на секои половина час.

Кога работите на компјутер, идеално е стапалата да ви бидат на подот, а колената на или малку под нивото на колковите, на овој начин ќе ги заштитите и колената и грбот, без да се откажете од омилената поза за каучот или кафето.