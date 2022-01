„Се прашав, што би сторил Новак“ – Медведев со голем пресврт во полуфинале на Австралија опен

Познати се сите полуфиналисти на Австралија опен, откако попладнево вториот светски рекет, Русинот Данил Медведев, иако губеше со 0-2 во сетови и спаси една меч топка, го совлада на крајот Канаѓанецот Феликс Оже-Алиасим со 6-7 (4), 3-6, 7-6 (2), 7-5, 6-4.

Последниот патник во полуфиналето на грен – слем турнирот во Мелбурн беше познат по 4 часа и 38 минути игра.

Медведев во полуфиналето ќе игра против Гркот Стефанос Циципас, кој во средата го совлада Италијанецот Јаник Сибер (3-0), додека втората полуфинална двојка ја сочинуваат Италијанецот Матео Беретини и Шпанецот Рафаел Надал.

Машките полуфинални натпревари се на програмата в петок.

Инаку, по мечот рускиот тенисер даде интересна изјава, по што навивачите го исвиркаа.

„Тешко е да се каже бидејќи не играв најдобро, Феликс одигра неверојатно, тој беше насекаде. Си реков: „Што би направил Новак? Тој е еден од најголемите шампиони, или Рафа и Роџер. Го тераат да се бори до последниот поен и тоа функционираше, кога го затворија покривот, моментумот беше на моја страна“ – додаде човекот кој направи неверојатен пресврт, а по споменувањето на Ѓоковиќ, навивачите му свиреа.

“I asked myself ‘what would Novak do?'” 😬

Fair to say Medvedev got a mixed reaction when he revealed his comeback inspiration! 😲#AusOpen – Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/WQRAgFtdu5

— Wide World of Sports (@wwos) January 26, 2022