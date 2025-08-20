Се пополнуваат пукнатините по скопските булевари

20/08/2025 11:59
По налог на Град Скопје екипи на ЈП „Улици и патишта” Скопје деновиве активно вршат залевање на пукнатините во асфалтната површина на булеварот „Партизнаски одреди“. 
 
Залевањето на пукнатини претставува санациона мерка со која се спречува навлегување на вода, нечистотии и замрзнување во коловозната конструкција, со цел продолжување на нејзиниот работен век.
 
Со оваа постапка се обезбедува водоотпорно, еластично и трајно затварање на пукнатините со ширина од 3 до 25 mm, што значително ја намалува можноста за понатамошно оштетување на коловозот.
 
Екипите изминатиот период машински ги залеваа пукнатините на коловозните површини на  улица „Френклин Рузвелт” и на булеварот „Христијан Тодоровски Карпош”, а ќе продолжат и во наредниот период да ги санираат сите коловозни површини на градските улици и булевари, каде што има пукнатини во асфалтот.

Поврзани содржини

Се обновуваат некои патеки во Ново Лисиче – уште многу остануваат
Нула комуналии за изградба на куќа за млади брачни парови во Гази Баба, ветува Стефковски
Дел од општина Карпош без вода
Град Скопје организира јавна расправа за ГУП за Гази Баба и Шуто Оризари
Меџити и Николоски ги „пеглале“ деталите за Универзитетскиот кампус и паркингот под „Секндербег“
Министерството за култура  комплетно ги презеде ингеренциите околу изградбата на Универзална
Се чисти коритото на Вардар во Центар, ги потсети ли Тортевски?
Изет Меџити го носи архитектот на Ердоган да прави мастер план за Чаир

Најчитани