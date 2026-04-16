СДСМ тврди дека Груевски бара засолниште во Русија и Белорусија додека Мицкоски на нив им се заканува со прогон

СДСМ го обвини премиерот Христијан Мицкоски дека од пред камери им се заканува со политички прогон, додека во исто време дозволува Никола Груевски повторно да избега од правдата.

„Христијан Мицкоски повторно, јавно и пред камерите, „имал чувство“ дека во блиска иднина ќе започнат судски процеси против поранешни високи функционери на СДСМ, поранешни премиери, претседатели на Влада и членови на нивните семејства.

Ова не е прв пат, истото Мицкоски го правеше и во Собранието. Ваквите изјави не се случајни. Тие се свесна и опасна закана против политичките неистомисленици. Наместо да се занимава со обезбедување услови за владеење на правото, Мицкоски како некој уличар, ја злоупотребува функцијата претседател на Владата за однапред да и се заканува на опозицијата со прогон и да ја плаши јавноста.

Причината е јасна: Мицкоски се наоѓа во незгодна ситуација поради сѐ посилните меѓународни истраги за неговите врски со криминалниот режим на Орбан, за бизнисите што ги чинеле граѓаните на Македонија милиони евра и за можното перење пари преку финансиски институции и медиуми“, коментираат од СДСМ.

Претходно во соопштение тие реагираа и на фактот дека од Полска веќе стигнале барања за екстрадиција на нивните пребегани министри во унгарија, а од кај нас за Никола груевски не. Уште повеќе од СДСМ тврдат дека топј преговара за азил со Русија и со Белорусија.