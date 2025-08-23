Сателитска снимка открива: Русија гради голема шпионска база во Калининград

Сателитски снимки откриваат дека Русија гради шпионска база во Балтичкото Море во последните две години, пишува Newsweek. Истражителите од проектот Точни открија дека шпионската зграда се наоѓала во регионот Калининград, руска полу-енклава помеѓу членките на НАТО, Полска и Литванија.

Тие веруваат дека станува збор за кружен антенски систем (CDAA), воена инсталација наменета за радио разузнавање или комуникации, сместена во Черњаховскиот округ, јужно од воздухопловната база што ја користи Балтичката флота на руската морнарица.

CDAA системите, широко користени од САД и Советскиот Сојуз за време на Студената војна, се користат за пронаоѓање на насоката на сигналот, електронски надзор и комуникација со подморници. Русија би можела да го користи овој објект за пресретнување на радио комуникациите на НАТО. Newsweek контактирал со руското Министерство за одбрана за коментар.

Анализа на сателитски слики

Анализата на сателитските слики сугерира дека низата антени, лоцирана на околу 95 километри од балтичкиот брег, може да биде со дијаметар до 1.600 метри, што го прави „значително поголем од познатите CDAA системи“, велат од Точни. Иако е тешко да се извлече дефинитивен заклучок, истражувачите посочуваат на неколку карактеристики што сугерираат дека станува збор за CDAA. Тие вклучуваат „кружна конфигурација со неколку рамномерно распоредени точки на ископ“ за вертикалните антени, „радијален развој на ископ од централен центар“ што сугерира идни подземни кабли и воспоставување безбедносен периметар.

Истражувачите првпат го забележале местото за време на рутинските прегледи на сателитски снимки поради неговата „невообичаена геометрија, импресивна големина, оддалечена локација и потенцијално стратешко значење“. До средината на август оваа година, местото имало завршен граничен ѕид, точка за пристап со контролен пункт и „модел на концентрични кругови“. „Овие изгледаат како точки на ископ на кои би можеле да бидат сместени столбови, кои можат да се користат за поддршка на антени“, објасни Точни.

Клучна точка на руската разузнавачка архитектура

„Воспоставувањето структура слична на CDAA во овој регион е стратешки логично“, според Точни. „Таква инсталација би ѝ овозможила на Русија да ги следи електронските комуникации на НАТО низ Источна Европа и балтичкиот регион“. Тие додаваат дека објектот би можел да комуницира со подморници во Балтичкото Море или Северниот Атлантик и „да поддржува пасивно собирање разузнавачки информации, усогласувајќи се со пошироката доктрина за електронско војување на Русија“.

Силно милитаризираниот Калининград е исклучително геополитички важен регион за Кремљ бидејќи е најзападната територија на Русија и гарантира слобода на навигација и прелетување во Балтичкото Море. „Иако сè уште е во изградба, оваа нова инсталација во Калининград веројатно ќе биде клучна точка во руската архитектура за стратешко разузнавање и комуникации“, заклучија аналитичарите. „Таа претставува мост помеѓу технологијата од Студената војна и модерната воена доктрина“.

Веста за градилиштето доаѓа додека се чека исходот од состанокот меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин од 15 август. Самитот, одржан во воздухопловната база Елмендорф-Ричардсон во Анкориџ, ја означи првата посета на Путин на САД по една деценија, но разговорите завршија без никаков значаен договор.