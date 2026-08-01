Санчез ја критикуваше ЕУ поради реакцијата на кризата во Сеута

Шпанскиот премиер Педро Санчез критикуваше некои земји од ЕУ поради, како што наведе, нивната „себична, поларизирачка и незаконска реакција“ на масовните преминувања на границата кај Сеута.

Санчез исто така му се заблагодари на Мароко „за помошта во решавањето на кризата“, пишува „Гардијан“.

Во писмото до Брисел, Санчез наведе дека некои европски држави одлучиле да ја „нападнат“ Шпанија и да побараат нејзино привремено исклучување од Шенгенската зона, водени од „предрасуди, лажни вести, незнаење или политички интереси“, што е во спротивност со европското право, хуманитарното право и принципите на солидарност во ЕУ.