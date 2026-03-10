САД потрошија муниција за 5 милијарди долари само во првите два дена од војната

10/03/2026 16:38
Погодени објекти во Техеран

 

Американската војска потроши муниција во вредност од повеќе од 5 милијарди долари во првите два дена од војната против Иран, според два извори запознаени со проценката што Пентагон му ја достави на Конгресот во понеделник.

Огромната бројка од 5,6 милијарди долари предизвикува растечка загриженост на Капитол Хил за тоа колку брзо Министерството за одбрана на САД троши напредни системи за оружје, вклучително и прецизно водечка муниција со долг дострел што беше широко користена во првите неколку дена од војната, објави Си-Ен-Ен.

САД и нивните сојузници, исто така, трошат значителни количини муниција за воздушна одбрана за соборување на дојдовни ирански балистички ракети и беспилотни летала, од кои Техеран има „огромни залихи“, рече демократскиот сенатор од Аризона, Марк Кели.

