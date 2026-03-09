САД го евакуира конзулатот во Адана, Турција поради безбедносни ризици

Владата на САД му нареди на персоналот кој не е неопходен за работа на конзулатот, како и на членовите на семејствата на вработените во американската влада, да го напуштат Генералниот конзулат на САД во Адана, Турција поради безбедносни ризици.

Во исто време, беше потврдено дека Американскиот конзулат во Адана ги суспендира сите конзуларни услуги. На граѓаните на САД на кои им е потребна конзуларна помош им се советува да контактираат со Амбасадата на САД во Анкара или со Генералниот конзулат во Истанбул.

Во предупредувањето се наведува дека граѓаните на САД треба да бидат зголемено претпазливи кога патуваат во Турција поради заканата од тероризам, вооружен конфликт и можноста за произволно притворање. Во исто време, беше нагласено дека одредени региони носат значително поголем безбедносен ризик.

Стејт департментот посебно советува да не се патува во југоисточниот дел на Турција поради заканата од тероризам и вооружен конфликт.

„Американските граѓани кои моментално се наоѓаат во југоисточна Турција се повикуваат да ја напуштат областа што е можно поскоро“, се вели во соопштението.