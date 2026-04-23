Сѐ помлади девојчиња користат креми против стареење, експерти предупредуваат на последиците

Сè поголем број девојки премногу рано влегуваат во светот на рутините за убавина за возрасни, а експертите предупредуваат дека ваквите производи можат сериозно да ја оштетат чувствителната кожа на децата

Серумите, киселините, маските и кремите против стареење сè повеќе завршуваат во рацете на девојки кои сè уште не влегле во пубертет, а овој тренд сè повеќе ги загрижува родителите.

Наместо нежна грижа соодветна на возраста, децата сè повеќе посегнуваат по производи наменети за возрасни, честопати под влијание на социјалните мрежи, пакувањата и трендовите за убавина.

Екаспертите предупредуваат дека детската кожа не треба сложени рутини или активни состојки кои агресивно се промовираат денес.

Детската кожа не сака рутина во повеќе чекори

Едноставна нега е доволна за девојките пред пубертет. Благ сапун или гел за чистење и лесен хидратантен и заштитен крем се доволни сè додека кожата сè уште не почне да поминува низ хормонални промени.

„До првите денови од пубертетот, на девојчињата не им треба ништо друго освен некаков благ сапун и некаков вид блага нега, како што е хидратантен и заштитен крем“, велат тие, а тониците, киселините и рутините од шест чекори немаат смисла на таа возраст.

По почетокот на пубертетот, кога се зголемува лачењето на себум и се појавуваат првите неправилности, негата може малку да се прошири, но сепак останува многу едноставна.

„Три производи – гел за чистење, тоник и крем се апсолутно доволни“, сметаат експертите.

Посебна претпазливост со ретинолот и силните активни состојки

Зголеменото рекламирање на ретинолот и сличните состојки кај помладата популација предизвикува посебна загриженост. Се предупредува дека детската кожа е потенка, почувствителна и попропустлива, поради што активните состојки можат да дејствуваат значително поагресивно отколку кај возрасните.

Може да се појават алергиски реакции, а кожата буквално може да изгори, кога се зборува за за ефектот на ретинолот врз детската кожа.

Ретинолот се користи како лек со години и припаѓа на група состојки кои треба да се користат само со јасна причина и под стручен надзор, а не како дел од секојдневната нега на деца и тинејџери без проблеми со кожата.

Покрај иритацијата и оштетувањето на кожната бариера, експертите предупредуваат на поширок проблем со составот на козметиката. Одредени состојки можат да дејствуваат како ендокрини нарушувања, што е особено чувствително за време на пубертетот, кога телото интензивно се развива. Затоа родителите да обрнат внимание на етикетите и барем да научат да препознаваат некои од најчесто споменуваните состојки, како што се парабените и феноксиетанолот.

Дополнителен проблем се производите кои се визуелно и мирисно прилагодени за деца, иако содржат состојки кои не им се потребни. Шарените маски за лице, производите со мирис на бонбони и привлечното пакување лесно можат да создадат впечаток дека се безбедни и соодветни за најмладите.

Родителите не треба да купуваат производ само затоа што изгледа безопасен или е евтин, туку секогаш треба да ги проверуваат состојките.

Кога станува збор за козметика погодна за помлади возрасти, се смета дека најприфатливи производи се светло обоени балсами за усни или многу лесна нега без агресивни состојки. Сè друго, особено рутините за нега на кожата во повеќе чекори, треба да се остават за подоцнежните години.

Состојките како хијалуронска киселина не се нешто што им е потребно на децата бидејќи кожата се раѓа со природно високо ниво на влажност, еластичност и исполнетост.

Пораката до родителите е јасна: детската кожа не бара нега против стареење, туку заштита, едноставност и умереност.