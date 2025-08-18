Русите во Алјаска морале да плаќаат во готово за горивото за авионите

И покрај ветувањето на САД за ублажување на санкциите за време на разговорите меѓу Владимир Путин и Доналд Трамп во Енкориџ, руската делегација имаше тешкотии да го плати престојот во Алјаска и беше принудена да плати готово за гориво за своите авиони.

Според пресметките на Ен-Би-Си, полнењето гориво само за еден патнички авион може да чини околу 85.000 долари, врз основа на цената на еден галон млазно гориво. Вкупно, делегацијата на Путин обично користи три авиони. „Кога Русите слетаа во Алјаска за да наполнат гориво, тие мораа да платат во готово бидејќи не можат да го користат нашиот банкарски систем. Тие треба да ги чувствуваат последиците секој ден“, рече американскиот државен секретар Марко Рубио за Ен-Би-Си.

Сепак, Рубио истакна дека епизодата во Енкориџ јасно покажува дека санкциите не се способни да го променат текот на војната во Украина. Според него, ова не значи дека рестриктивните мерки се неефикасни, но покажува дека тие не влијаеле на исходот од конфликтот.

Ова не е единствениот проблем со кој се соочија руската делегација и новинарите. Тие исто така не можеа да користат локални мобилни комуникации поради нефункционален роаминг, а нивните банкарски картички не работеа.

За да се одржи средба меѓу Доналд Трамп и Владимир Путин на 15 август, американските власти привремено ги укинаа ограничувањата за влез во државата за руските претставници вклучени во списоците со санкции. Дозволата важи до 20 август, објави Си-Ен-Ен. Американскиот Стејт департмент објасни дека таква практика веќе се користела и претходно: на пример, привремен влез во САД му беше дозволен на еден од преговарачите, Кирил Дмитриев, кој беше вклучен во „црните листи“, кој го посети Вашингтон во април.