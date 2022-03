Русите и војната во Украина преку видеа

Студентите на еден од водечките руски универзитети МГИМО ја поддржуваат војната во Украина. Оригиналното видео е преведено и е спротивно на реалноста на она што се случува во Украина.

-Ако имавте надеж за „образована“ елита, заборавете на тоа, пишува известувалот на „Билт“ од Украина нарекувајќи ги поддржувачите на инвазијата на Украина „зомби“.

Пејачот на Кремљ Олег, Газманов, на провоениот митинг на Путин ги отпеал стиховите „Украина и Крим, Белорусија и Молдавија, тоа е мојата земја“.

Повеќето Руси ја поддржуваат војната против Украина. Тие велат дека на таков начин „Русија не е веќе на колена“. Но, во исто време се борат да купат шеќер во во продавниците“.

From sugar you can make self-made vodka. Probably that is the reason https://t.co/OAxEHhYXrG

— Daria Kaleniuk (@dkaleniuk) March 20, 2022