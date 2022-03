Русите целосно уништија цивилен аеродром близу Киев (ВИДЕО)

Украинскиот претседател Володимир Зеленски соопшти дека руските проектили денеска целосно уништиле цивилен аеродром во областа Виницја, главниот град на централнозападниот дел.

Претходно властите објавија дека итните служби го гаснат пожарот на аеродромот предизвикан од гранатирање, пренесува Хина.

– Само што бев информиран за ракетните напади врз Виницја, рече Зеленски во видео обраќање на неговиот канал на Телегам.

– Аеродромот е целосно уништен, рече тој за аеродромот на градот со околу 370.000 жители.

Русија ги насочи своите сили да го опколат украинскиот град Днипро и сега се обидуваат да ја отсечат Украина од Црното Море, напиша денеска на Фејсбук високиот безбедносен функционер Олексеј Данилов. Русија со денови се обидува да го освои главниот град Киев, додава Данилов.

The video shows the sight of the airport in Vinnytsia that got hit by 8 rockets during a Russian airstrike on March 6, according to President Volodymyr Zelensky.

Video: Verkhovna Rada of Ukraine/Telegram pic.twitter.com/mesfSwboxu

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 6, 2022