Русија му подари мотор на човек од Алјаска по самитот на Трамп и Путин

Еден човек од Алјаска можеби беше најголемиот добитник од минатонеделниот самит со високи влогови меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин во Енкориџ. Тој си замина со нов мотоцикл, подарок од руската влада.

Делегацијата на Путин му подари на Марк Ворен, пензиониран противпожарен инспектор за општина Енкориџ, мотоцикл „Урал Гир Ап“ со приколка, една недела откако интервјуто на телевизиска екипа со Ворен стана вирално во Русија. Компанијата за мотоцикли, основана во 1941 година во западен Сибир, сега ги составува своите мотоцикли во Петропавловск, Казахстан, и ги дистрибуира преку тим со седиште во Вудинвил, Вашингтон.

Ворен веќе поседуваше еден мотоцикл „Урал“, купен од сосед. Тој беше надвор по задачи со него една недела пред самитот кога руска телевизиска екипа го виде и побара интервју.

Ворен ѝ кажа на екипата за тешкотиите со набавката на делови за мотоциклот поради проблеми со понудата и побарувачката.

„Стана вирално, полуде и немам поим зошто, бидејќи јас сум всушност само супер нормален човек“, рече Ворен во вторникот. „Тукушто интервјуираа некој возрасен човек на ‘Урал’ и од некоја причина мислат дека е кул“.

На 13 август, два дена пред самитот Трамп-Путин за војната во Украина, Ворен доби повик од рускиот новинар, кој му рече: „Одлучија да ти дадат мотор“.

Ворен рече дека документ што го добил укажува дека подарокот е договорен преку руската амбасада во САД. Ворен рече дека првично мислел дека можеби е измама. Но, откако Путин и Трамп ја напуштија заедничката база Елмендорф-Ричардсон по нивниот тричасовен самит минатиот петок, тој добил уште еден повик во кој го информирале дека моторот е во базата.

Следниот ден му било кажано да оди во хотел во Енкориџ за предавањето. Тој отишол со сопругата, и таму на паркингот, заедно со шест мажи за кои претпоставил дека се Руси, бил маслинесто-зелениот мотоцикл, вреден 22.000 долари. „Ми се откачи вилицата“, рече тој. „Реков, ‘Мора да се шегувате со мене’“.

Сè што Русите побараа за возврат беше да го фотографираат и да го интервјуираат, рече тој: „Ако сакаат нешто од мене, ќе бидат длабоко разочарани“.

Двајца новинари и некој од конзулатот скокнаа на моторот со него, а тој полека возел околу паркингот додека снимател трчал покрај него и го снимал.

Единствената резерва што ја имал во врска со возењето на „Урал“ е дека можеби некако е вмешан во некоја злобна руска шема. Ворен рече дека не сака „група мразители да доаѓаат по мене затоа што добив руски мотор… Не го сакам ова за моето семејство“.

Кога ја потпишувал документацијата за преземање на сопственоста на моторот од руската амбасада, забележал дека е произведен на 12 август.

„Очигледната работа овде е дека се стркалал од подот на изложбениот салон и се лизнал во авион во рок од веројатно 24 часа“, рече тој. (АП)