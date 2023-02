„Ролингстоунс“ снимаат со Макартни и Ринго Стар?

САД– Пол Макартни и Ринго Стар соработуваат со Ролингстоунс на новиот албум, оставајќи го настрана децениското ривалство меѓу двата легендарни бендови.

Сесиите за снимање се одржаа во Лос Анџелес во последните недели, објави во вторникот шоубиз веб-страницата Variety.

Се вели дека Макартни снимал бас делови за претстојниот проект на Ролингстоунс, додека Ринго наскоро треба да снима во студио.

Изданието известува дека албумот се приближува до фазата на микс, но не е јасно кога ќе биде објавен.

И покрај нивната долга – иако главно пријателска – конкуренција, членовите на Битлси и Ролингстоунс ретко соработувале музички.

Во 1967 година, Макартни и колегата од бендот Џон Ленон пееја придружни вокали на синглот на Стоунс We Love You. Истата година, Брајан Џонс од Стоунс свиреше саксофон на песна на Битлси што на крајот стана Б-страната You Know My Name .

Наводното ривалство меѓу двата најголеми бендови од шеесеттите беше, според повеќето сметки, главно измислено – смислено како начин да се спротивстават на групите, да се разгорат нивните фанови и да се поттикне продажбата на албуми.

Во 2021 година, Макартни, сепак, на шега рече за Стоунс: „Тие се бенд во блуз фазон. Мислам дека нашата мрежа беше фрлена малку поширока од нивната“. Само неколку недели подоцна, Мик Џегер (79) на концертот на групата во Лос Анџелес одговори дека Макартни е во публиката и „ќе ни се придружи во сесијата со блуз “.

Стоунс немаат издадено нов албум со оригинален материјал од A Bigger Bang од 2005 година. Џегер и групата се подготвени за турнеја во 2023 година, со датуми низ Европа и Америка.

Секое ново издание најверојатно ќе вклучува песни снимени со основачот на групата, тапанарот Чарли Вотс, кој почина во 2021 година на 80-годишна возраст.

Се вели дека продуцент на албумот е добитникот на Греми, Ендрју Ват, кој соработувал со ѕвезди како Ози Озборн, Иги Поп и Дуа Липа.

Макартни и Ват соработувале во минатото.

80-годишниот рокер беше запрашан во Q&A објавено на неговата официјална веб-страница на што се радуваше во 2023 година: „Снимав со неколку луѓе, па со нетрпение очекувам да направам уште повеќе. Почнав да работам со овој продуцент наречен Ендрју Ват, и тој е многу интересен – малку се забавувавме“, рече тој. „Покрај тоа, немам ништо масовно планирано… во моментов!“

Фановите реагираа со воодушевување на извештаите за можниот сојуз.

„Света Моли!“ твитна обожавателката Мили Бургос. „Замислете да одат на турнеја или да се појават заедно? Може да се сонува…“ (Варајети)