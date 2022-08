„Ролингстоун“ критикуван заради почесната титула на Хари Стајлс: „Нема нов крал на попот“

Англија- Корисниците на социјални медиуми го нападнаа „Ролингстоун“ во Велика Британија, кој го нарече Хари Стајлс „Крал на попот“ во новата насловна приказна за поп ѕвездата. Меѓу нив беше и Таџ Џексон, пејачка и внук на починатиот Мајкл Џексон, кој напиша дека списанието не го „заработил“ називот, кој е заштитен знак на имотот на Џексон.

„Нема нов крал на попот. Вие не ја поседувате титулата @RollingStone и не ја заработивте, мојот вујко ја заработи“, напиша Џексон на Твитер. „Децении на посветеност и пожртвуваност. Титулата е повлечена. Нема непочитување кон @Harry_Styles, тој е мега талентиран. Дајте му своја единствена титула“.

За престижниот музички магазин Стајлс разговараше за неговите претстојни улоги во „Не грижете се мила“ и „Мојот полицаец“, како и за неговата многу дискутирана врска со режисерката Оливија Вајлд.

„Оваа титула му припаѓа на црномуреста ѕвезда којае во шоубизнисот уште од 5-годишна возраст, кој беше ветеран на 15-годишна возраст, ги скрши расните бариери и направи револуција во музичката индустрија“, напиша еден корисник. „Мајкл Џексон е кралот на попот на секоја генерација“.

He broke racial barriers, revolutionized and set the standard for music industry through his groundbreaking creativity and pioneering. A true Legend! #KingofPopMichaelJackson pic.twitter.com/XksD0rzRay

Michael Jackson is the King of Pop 👑

Други корисници истакнаа дека магазинот претходно им ја дал титулата на луѓе како Џастин Тимберлејк, во насловната страница од 2003 година, која го нарекува „Новиот крал на попот“. Трендот се појави и надвор од публикацијата, со написи поврзани кои ја наследуваат титулата на Џастин Бибер, Ед Ширан и други.

Our October / November cover star is @Harry_Styles ✨

How does he make all of it look so easy — even when it definitely isn’t?

Read the interview and see the cover shoot: https://t.co/5guRhvgLrn pic.twitter.com/nVUoUAgGCZ

— Rolling Stone UK (@RollingStoneUK) August 22, 2022